ABD'li ünlü model Bella Hadid, depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları getirdi

Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletti.

Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti.

Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirten Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi.

Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile kutuları taşıyan Hadid, gönüllülerden Asya Çetin'e sarıldı, teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.

Ünlü model Gigi Hadid'in kardeşi 26 yaşındaki Bella Hadid, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum." mesajını paylaşmıştı.