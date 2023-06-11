ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye karşı olan nefretini ortaya koydu.

Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de saldırgan bir tutum sergilediğini iddia eden Schumer, ABD'nin buna karşı mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'yi küresel bir tehdit olarak gören Schumer, "Türkiye küresel istikrar için büyük bir tehdittir. ABD'nin küresel kurallara ve uluslararası düzene saygı duyması konusunda Türkiye'ye güvenmesi gerektiği fikri, sadece tehlikeli değil aynı zamanda bizim ve müttefiklerimizin güvenliğini de tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

Chuck Schumer, ABD'nin Türkiye'ye karşı diplomatik girişimlerde bulunarak, sorumlu tutulması için çalışması gerektiğini söyledi.

Schumer, "ABD'nin ve uluslararası toplumun, Türkiye'yi, işleyebileceği olası suçlardan sorumlu tutmak için diplomatik girişimlerde bulunması gerektiğine yürekten inanıyorum. F-16 satışının sonuçlarını ve bunun ABD ile müttefiklerimizin çıkarlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek ABD Kongresi'nin işidir" sözlerini kullandı.