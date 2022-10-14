ABD'li senatörü F-16 telaşı sardı: Onaylamayacağım
ABD senatosundaki yasa tasarısında, Türkiye'ye F-16 satışındaki şartlar kaldırıldı. ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye için hiçbir F-16 hususunu onaylamayacağını söyleyerek Türkiye konusundaki tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.
ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışındaki inadı sürüyor.
Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen Menendez, Türkiye'ye F-16 satışında senatonun ön şartları kaldırmasına tepki gösterdi.
MENENDEZ'DEN "SATIŞI ONAYLAMAYACAĞI" TEHDİDİ
Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağını söyleyen demokrat senatör şunları ifade etti:
Açık konuşayım. Komite başkanı olarak Erdoğan, bölgedeki saldırganlık kampanyasını durdurana kadar Türkiye için hiçbir F-16 tasarısını onaylamayacağım. Nokta.
MENENDEZ'İN KOMİSYONDA VETO YETKİSİ YOK
Senatörün açıklamalarının Yunan lobisine moral vermeyi amaçladığı düşünülüyor. Çünkü Menendez'in komisyonda veto yetkisi yok. Ayrıca tasarının geçmesi için çoğunluk oyu yetiyor.
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