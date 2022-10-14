ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışındaki inadı sürüyor.

Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen Menendez, Türkiye'ye F-16 satışında senatonun ön şartları kaldırmasına tepki gösterdi.

MENENDEZ'DEN "SATIŞI ONAYLAMAYACAĞI" TEHDİDİ

Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağını söyleyen demokrat senatör şunları ifade etti:

Açık konuşayım. Komite başkanı olarak Erdoğan, bölgedeki saldırganlık kampanyasını durdurana kadar Türkiye için hiçbir F-16 tasarısını onaylamayacağım. Nokta.

MENENDEZ'İN KOMİSYONDA VETO YETKİSİ YOK

Senatörün açıklamalarının Yunan lobisine moral vermeyi amaçladığı düşünülüyor. Çünkü Menendez'in komisyonda veto yetkisi yok. Ayrıca tasarının geçmesi için çoğunluk oyu yetiyor.