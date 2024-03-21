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21 Mart 2024 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 14:00:00

ABD'li senatörlerden Biden'a Filistin için iki devletli çözüm çağrısı

Kaynak: AA

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ABD'de 19 Demokrat Partili senatör, Başkan Joe Biden'a mektup yazarak, Gazze'deki insani duruma ilişkin iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

ABD'li senatörler, Gazze'de yaşanan "insani kriz"e çözüm bulunabilmesi için Biden'a "cesur diplomatik adımlar" atmasını talep ettikleri mektup yazdı.

Delaware senatörü Tom Carper öncülüğündeki 19 Demokrat Partili senatör, Biden'dan Filistin'de iki devletli çözüm için aksiyon almasını isteyerek, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş, yıkıma ve on binlerce kişinin ölümüne yol açmıştır. Sizi bu kriz döneminde cesur diplomatik adımlar atmaya devam etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulması konusunda işbirliğini reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirten senatörler, şunları kaydetti:

"Biden yönetiminden, Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan, etkin ve yenilenmiş bir Filistin yönetimi tarafından idare edilecek, askerden arındırılmış Filistin devletini tanıması için hızla gerekli adımları içeren çerçeveyi oluşturmasını talep ediyoruz."

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 440 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Etiketler : abd joe biden gazze filistin
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