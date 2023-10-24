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24 Ekim 2023 Salı 10:15:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 10:15:00

ABD'li Senatör Menendez, "yabancı devlet için ajanlık" suçlamasını reddetti

Kaynak: AA

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ABD'li Senatör Bob Menendez, hakkında açıklanan iddianamedeki "yabancı bir devlet için ajanlık yapma" suçlamasını reddetti.

"Rüşvet ve yolsuzlukla" suçlandığı iddianamenin güncel halinde, hakkında eşi Nadine Arslanian ve iş insani Wael Hana ile "yabancı devlet için ajanlık" suçlaması bulunan Menendez, New York'ta hakim karşısına çıktı.

Menendez, hakkındaki bu yeni suçlamayı reddetti ve "suçsuz" olduğunu beyan etti.

Ayrıca Menendez'in eşi Nadine Arslanian ve iddianamede suçlanan diğer kişiler, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Menendez hakkındaki davanın, mayısta görülmeye başlanması bekleniyor.

MENENDEZ'İN MISIR'A YAPILAN RESMİ YARDIMLARDAKİ ETKİSİ İLK İDDİANAMEDE YER ALMIŞTI

Bob Menendez'e 22 Eylül'de New York Güney Bölge Federal Mahkemesine sunulan 39 sayfalık iddianamede, eşi Nadine (Arslanian) Menendez ile rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.

Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongre'deki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.

Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

Etiketler : rüşvet yolsuzluk ajanlık bob menendez
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