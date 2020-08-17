DNA testi yaptırdı Türk çıktı ... Baklava yapmayı öğreniyor!

Ünlü şarkıcı Halsey, geçen ay yaptığı paylaşımda, “Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Ancak yaptırdığım DNA testinde pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu öğrendim. Sadece yüzde 11’lik bir oran ama baklavayı sevmek için yeterli” ifadelerini kullandı. Yüzde 11 Türk asıllı olduğunu ifade eden Halsey, baklava yapmayı öğrendiğini belirten bir paylaşım da yaptı.

“TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM”

Halsey’nin Türk hayranlarından biri sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Halsey, baklava dışında bize Türkçe bir şeyler söyle” dedi. Halsey hayranına verdiği yanıtta, Türkçe öğrendiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, “Türkçe öğreniyorum!” diyerek telefonunun Türkçe klavyesini de paylaştı.