ABD'li isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması

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26 Mart 2021 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 17:45:00

ABD'li isim gerçekleri dile döktü: YPG ortaklığı Türkiye ile ittifakımıza zarar veriyor

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Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt, 'YPG ile ortaklık Türkiye'ye ile ittifakımıza zarar veriyor.' diyerek itiraf niteliğinde sözler sarf etti.

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt, terör örgütü YPG'nin NATO'da en büyük ordulardan birine sahip olan Türkiye ile ilişkilerine zarar verdiğini açıkladı.

CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulunan Kimmitt, "Türkiye'nin NATO'da kalması çok önemli" mesajını verdi.

Türkiye NATO'daki en büyük kara kuvvetlerinden birine sahip olduğunu belirten Kimmitt, Türkiye'nin F-35 programından askıya alınmasına yönelik şunları söyledi:

"Buradaki sorun S-400'lerin F-35'lerin içindeki gizli bilgileri tespit etme ihtimali. Radar sistemindeki bilgilerin rakiplerimizin eline geçmesi hem Türkiye, hem de F-35'leri satın alan diğer ülke ve şirketler için tehlike teşkil eder. Radar kullanıldığı ve yabancılar tarafından hacklanme riski olduğu sürece Amerika'nın kararının hem Türkiye hem NATO hem de Amerika için doğru olduğunu düşünüyorum."

ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, Pentagon'un F-35 programı konusunda Amerikan Kongresi tarafından baskı altında olduğunu söyledi:

"Bence Pentagon F-35 programına ABD kongresinden gelen baskıyla bakıyor. Evet F-35'lerde bütçe aşımı var. Üretim ve geliştirme aşamaları yüzünden gecikmeler oldu. Kongre'de Pentagon'a F-35 programının iyice gözden geçirilmesi için baskı yapan bir kesim var. Parasının karşılığını veriyor mu 5. ya da en azından 4. buçukuncu nesil bir savaş jeti mi bilmek istiyorlar."

Etiketler : abd Mark Kimmitt pkk ypg
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