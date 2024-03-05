ABD'li hükümet yetkilileri: Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu pozitif gündem oluşturmak için bir fırsat

ABD hükümet yetkililerine göre Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu, "ileriye dönük pozitif bir gündem" oluşturmak için hayati bir fırsat sunuyor.

ABD'de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katılımıyla 7-8 Mart tarihlerinde yapılacak Stratejik Mekanizma Diyaloğu toplantısına ilişkin brifing verildi.

ABD hükümet yetkililerinin bilgilendirme toplantısında, Stratejik Mekanizma Diyaloğu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2021'in sonbaharında oluşturulduğu ve Dışişleri Bakanları seviyesindeki son diyalog toplantısının Ocak 2023'te yapıldığı anımsatılarak, tarafların olumlu ve iyi bir görünüm inşa ettiğine değinildi.

Türkiye'ye yoğun ziyaretlerde bulunan ABD'li yetkililerin liderler seviyesindeki görüşmelerinin önemine işaret edilen toplantıda, "Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı pozitif gündem oluşturmak için bir fırsat." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Washington'daki toplantıda terörle mücadele, savunma işbirliği, ekonomi konularında çalışma gruplarının olacağı belirtilerek, Rusya, Ukrayna, Orta Doğu, Suriye, İsrail, Gazze ve Güney Kafkasya gibi konuların ele alınacağı ifade edilerek, iki ülkenin, görüşmelere devam edeceği kaydedildi.

"STRATEJİK MEKANİZMANIN ÖTESİNDE ENERJİ İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL VAR"



Ekonominin, Stratejik Mekanizma toplantısında görüşülecek konulardan biri olmasından memnuniyet duyduklarını belirten hükümet yetkilileri, iki ülke arasında uzun süreli bir ekonomik bağ olduğuna işaret ederek, ABD'nin 2003'ten bu yana Türkiye'deki en büyük ikinci yatırımcı olduğunun ve Türkiye'de ABD İhracatının artmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Yetkililer, "Afrika ve Orta Asya gibi bölgelerde Türkiye ile birlikte çalışarak ihtiyaç duyulan kalkınmayı sağlamak ve Çin ile Rusya'nın bu bölgelerdeki etkisine karşı koymak için pek çok fırsat olduğunu düşünüyoruz." ifadesine yer verdi.

Hükümet yetkilileri, enerji, sağlık, ulaşım alanlarında iki ülkenin çok fazla fırsata sahip olduğunu belirterek, bu fırsatları içeren mekanizmanın 2024'te kurulmasını beklediklerini kaydetti.

"Türkiye'nin Avrupa için bir enerji tedarikçisi olarak rolünü, Rus olmayan gaz ihracatının arttırılması da dahil olmak üzere, teşvik etmeye çok hevesliyiz." diyen yetkililer, stratejik mekanizmanın ötesinde enerji işbirliği konusunda da çok önemli potansiyelin varlığına dikkati çekti.

Hükümet yetkilileri, ABD İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry'nin kısa süre önce Türkiye'de olduğuna işaret ederek, iklim konusunda da Türkiye ve ABD'nin işbirliği yapabileceği pek çok ilave alan olduğunu vurguladı.

ABD, 2021'DEN BU YANA 79 TÜRK KÜLTÜREL ESERİNİ TÜRKİYE'YE İADE ETTİ



ABD'deki Türk öğrenci sayısının 2 yıl üst üste arttığını söyleyen yetkililer, bu yıl ABD-Türkiye Fulbright Programının 75. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, ikili Fulbright Komisyonu tarafından yürütülen programla 1949 yılından bu yana yaklaşık 6 bin 500 akademisyenin ve katılımcının desteklendiğini kaydetti.

Yetkililer, iki ülke arasında imzalanan kültürel mülkiyet anlaşmasına istinaden 2021'den bu yana değeri 62 milyon dolar olan 79 Türk kültürel eserinin Türkiye'ye iade edildiğini vurguladı.

Toplantıda Türkiye'nin, ABD için pek çok alanda değerli bir ortak olduğuna işaret edildi.

Hükümet yetkilileri, konuşmalarının ardında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yetkililer, bazı büyükelçilik çalışanlarının özel Türk şirketleriyle yaptırımlara uyum konusunda görüşmeler yaptığına dair bazı söylentiler olduğuna ilişkin soruya, "Türk yetkililerle devam eden düzenli bir diyaloğumuz var. Haklısınız, Türk özel sektörü ile de temaslarımız oldu. Şirketlere çok sayıda eğitim verdik. Diyalog, hem devletten devlete hem de özel sektör arasında devam etti." yanıtını verdi.

Hükümet yetkilileri, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terörle mücadele operasyonlarını genişletme planlarına ilişkin sorulan soruya cevaben, terörle mücadele alanında Türkiye ve ABD'nin verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Suriye'de tutuklu bulunan yabancı teröristlerin nüfusları ve Suriye'de ülke içinde yerinden edilmiş kişiler hem Suriye'de hem de Irak'ta, biliyorsunuz, üzerinde hemfikir olduğumuz ve birlikte çalıştığımız çok önemli bir konu." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'de PYD-YPG terör örgütüne verdiği destekle ilgili tutumuna ilişkin sorulan soruyu ise yetkililer, şöyle yanıtladı:

"Türk halkının terör saldırılarına karşı güvende olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tüm bunları müttefik olarak yapıyoruz, bu ilişkide nereye gitmek istediğimizi düşünmeye çalışıyoruz. ABD ile Türkiye ve diğer birçok NATO ülkesi arasında sahip olduğumuz, bu çok ama çok önemli ittifaklar aracılığıyla günümüzün jeostratejik meselelerini ele alıyoruz. Yani burada böyle bir fırsatımız var."

Hükümet yetkilileri, Türkiye ve ABD arasında F-16 anlaşmasının NATO'nun gücü için kritik önem taşıdığına ve bunu büyük fırsat olduğuna değinerek, "Sadece iki ülke olarak değil, savunma sanayilerimiz ve onların nasıl işbirliği yaptıkları, zorlukların üstesinden nasıl geleceğimiz ve savunma ilişkimizi nasıl dönüştüreceğimiz konusunda ileriye baktığımızda başka yollar da olacaktır." ifadelerini kullandı.