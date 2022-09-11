"Türkiye'ye F-35 vermeliyiz"

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11 Eylül 2022 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 10:46:00

Eski NATO komutanından "ortak tehdit" çıkışı: Türkiye F-35'e sahip olmalı

Kaynak: Star Gazetesi

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Eski NATO Komutanı Philip Breedlove da iki müttefik ülke Türkiye ve Yunanistan'ın ABD'den F-16 ve F-35 talepleri çerçevesinde bölgedeki askeri dengenin nasıl etkilenebileceği sorusunu yanıtlarken tarafların ortak tehdide odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Batı basını, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı bir analiz yazısı yayınladı.

İki NATO ülkesinin kara ve hava sahası iddiaları konusunda on yıllardır anlaşmazlık yaşadığı belirtilirken Batı basınına konuşan uzmanlar, Ukrayna'nın işgali sırasında Rusya'ya karşı birliğe odaklanmanın gerekli olduğu mevcut gerilimin NATO işlerine sıçrama riskinin olduğunu ifade etti.

Yaşanan sürtüşmelerin Türkiye ile Yunanistan'ı son 50 yılda üç kez savaşın eşiğine getirdiğini vurgulayan uzmanlar, yakın zamanda iki ülke ilişkilerinde bir çözüm görmediklerini söyledi.

ABD'nin Avrupa ve NATO politikasından sorumlu eski savunma bakan yardımcısı Jim Townsend, "Bu iki ulusun anlaşabileceği bir şey bulabilmek için beceriye ve biraz kaldıraca sahip bir arabulucu gerekir. Ancak bunu ufukta görmüyorum" dedi.

2013'ten 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli bir ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove, Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir devam eden sorunların zamanla artıp azaldığını söyledi. Breedlove, "Türkiye'deki liderlik ülkeyi belirli yönlere itiyor ve bu gerilimler yıllar içinde olduğu gibi bir kez daha yükselmesine neden oldu" dedi. Breedlove, NATO ve ABD'nin geçmişte benzer gerilimleri yönettiklerini de sözlerine ekledi.

Uzmanlar, gerilimin düşmanlık derecesine yükselmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bundan yararlanabileceğini ileri sürdü. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tekrar düzeleceğini düşünen Townsend ve ABD'li general Breedlove, ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

ABD'Lİ EMEKLİ GENERALDEN "ORTAK TEHDİT" VURGUSU: TÜRKİYE'YE F-35 VERMELİYİZ


"Ortak tehdide" odaklanılması gerektiğini kaydeden eski NATO komutanı, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi. Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğu için Türkiye ile ilerlemek isteyeceğini ve mevcut hükümet politikasıyla konuşamayacağını da sözlerine ekledi.

Etiketler : Türkiye-Yunanistan NATO komutanı F-35
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