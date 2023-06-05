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05 Haziran 2023 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 15:45:00

AB'den "yapay zeka metin ve görsellerini etiketleyin" çağrısı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketlerinden yapay zeka tarafından üretilen metin ve görsellere tanımlayıcı etiket koymaları talebinde bulundu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, birliğin dezenformasyonu önlemek için uygulamaya başladığı dijital platformlara yönelik gönüllü kurallar hakkında Brüksel'de yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı.

Yeni yapay zeka teknolojilerinin verimliliği artıran yollar ve ifadeler sunabileceğini ancak bunların karanlık bir yönü de olduğunu anlatan Jourova, yapay zekanın dezenformasyonun yayılması konusunda yeni riskler ve olumsuz sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı.

Jourova, "Chat GPT gibi gelişmiş sohbet robotları, birkaç saniye içinde karmaşık, iyi kanıtlanmış içerik ve görseller oluşturma yeteneğine sahip durumda. Görüntü oluşturucular, hiç gerçekleşmemiş olayların gerçek görünümlü resimlerini oluşturabiliyor. Ses yazılımları, birkaç saniyelik bir örneğe dayalı olarak bir kişinin sesini taklit edebiliyor." dedi.

Yeni teknolojilerin, dezenformasyona karşı mücadelede yeni zorluklar ortaya çıkardığına işaret eden Jourova, dijital platformlardan yapay zekaya ilişkin yeni kurallar talep ettiğini anlattı.

Jourova, mevcut kuralların yapay zekanın son araçlarını kapsamadığını anımsatarak, Microsoft ve Google gibi yapay zeka alanındaki hizmet sağlayıcılarının, bunların dezenformasyon için kullanılmamasını önlemeye yönelik tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Yapay zeka tarafından üretilen dezenformasyonu yayma potansiyeline sahip hizmetleri sunan şirketlerin bu tür içeriği belirlemek ve bunu kullanıcılara açıkça etiketlemek için gerekli teknolojiyi devreye sokması gerektiğine dikkati çeken Jourova, "Yapay zeka içeriklerinin hemen şimdi etiketlenmesi gerekiyor." dedi.

Jourova, Twitter'ın geçen hafta AB'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrılmasına ilişkin de "Bunun bir hata olduğuna inanıyoruz. Twitter, bu kurallardan çıkarak çok dikkat çekti. Twitter'ın eylemleri ve AB yasalarına uyumu acilen ve dikkatlice incelenecektir." diye konuştu.

AB'nin, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan dezenformasyona karşı hazırladığı gönüllü uygulama kodu, geçen yıl uygulamaya girmişti.

Meta, Google, Twitter, ve Microsoft gibi 40 civarında büyük platform tarafından imzalanan yeni kod, çevrim içi dezenformasyona karşı daha geniş taahhüt ve önlem içeriyordu.

Geçen hafta Twitter, AB'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrıldığını açıklamıştı.

AB'nin henüz ChatGPT veya benzeri yapay zeka sistemleriyle ilgili bir düzenlemesi bulunmuyor ancak AB Komisyonu, 2 yıl önce yapay zeka konusunda yeni kurallar çerçevesini içeren ilk yasal düzenleme teklifini hazırlayıp üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na sunmuştu.

Bu teklif, yapay zeka sistemlerinin kullanımında birtakım sınırlama ve şeffaflık kuralları getiriyordu.

Komisyon'un yasa teklifinde, yapay zeka sistemleri kabul edilemez "risk", "yüksek risk", "sınırlı risk" ve "minimum risk" olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyordu.

AB yapısı içinde bu düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Etiketler : avrupa birliği yapay zeka metin görsel teknoloji
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