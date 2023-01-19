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19 Ocak 2023 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 11:00:00

AB'den Ukrayna'ya üst düzey ziyaret

Kaynak: AA

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel Kiev'e gidiyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e doğru yola çıktığını bildirdi.

Michel, güvenlik nedeniyle daha önce duyurulmayan ziyaretini sosyal medyada paylaştığı video mesajla açıkladı.

Kiev yolunda olduğunu belirten Michel, burada Zelenskiy'nin yanı sıra Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve diğer yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Michel, görüşmelerinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta daha güçlü olması için atılacak adımları ele alacaklarını ifade etti.

Ukrayna halkının hem toprakları hem de Avrupa ile paylaştığı ortak değerler için savaştığını vurgulayan Michel, AB'nin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Etiketler : avrupa birliği charles michel ukrayna ziyaret
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