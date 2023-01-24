AB'den Sırbistan'a yaptırım tehdidi

VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması
İhtiyaç sahipleri için çırpınan aşçı imam
WhatsApp'ta fotoğraf kalitesi düşmeyecek
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda
"Genel seçimlerden zaferle çıkarak hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"
İspanya'da sağlık ve adalet çalışanlarının süresiz grevleri gündelik yaşamı felç ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki
Ağrı'da askeri araç devrildi, iki asker şehit oldu
"Gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz"
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin hakkındaki tecavüz soruşturması bir üst mahkemeye taşınacak
"İzmir İktisat Kongresi 'Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi' ana temasıyla toplanac...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Atsup'tan dayanışma teşekkürü
Kalın'dan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı
Hudut birlikleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılanlara müdahale etti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki kilise yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesa...
"Ukrayna'ya Leopard sevkiyatı Almanya-Rusya ilişkilerinde iz bırakır"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
İran'dan AP'nin "Devrim Muhafızları" adımına tepki: Avrupa için pahalıya mal olacak
Dünyada 5 milyar kişi kalp hastalığı ve ölüm riskini artıran trans yağlara karşı korunmasız
Başkan Erdoğan'ın İsveç tepkisi dünya basınında
24 Ocak 2023 Salı 09:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 09:30:00

AB'den Sırbistan'a yaptırım tehdidi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) kendisine Kosova meselesinde teklif edilen çözüm önerisini kabul etmemesi durumunda, üyelik sürecinin kesileceği, yatırımların geri çekileceği, Sırbistan'a ekonomik ve siyasi anlamda zarar verecek yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunduğunu açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova meselesinde Fransız-Alman Planı olarak başlayan sürecin Kosova ile yeni müzakere şartlarına evirildiğini söyledi. Vucic, "Biz Kosova'nın Avrupa Konseyi, NATO gibi uluslararası kuruluşlara üye olmasına engel olamayız. Bunlar için bizden alkış da beklenmesin" dedi

AA'nın haberine göre; Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Kosova meselesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Geçen hafta AB, ABD, Almanya, Fransa ve İtalya tarafından kendisine yapılan teklifi değerlendiren Vucic, "Bana söylenen söz konusu planı (Fransız-Alman Planı) kabul etmem gerektiği oldu. Kabul edilmediği takdirde ilk olarak AB müzakere süreci kesilecek, ikinci olarak tüm yatırımlar ülkeden çekilecek. Üçüncü olarak da Sırbistan'a büyük zarar verecek ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanacak. Bunları onlar söyledi." dedi.

Vucic, Fransız-Alman Planı olarak başlayan sürecin Kosova ile yeni müzakere şartlarına evirildiğini belirterek, "Biz Kosova'nın Avrupa Konseyi, NATO gibi uluslararası kuruluşlara üye olmasına engel olamayız. Bunlar için bizden alkış da beklenmesin. Bizim yapabileceğimiz uzun süreli barış için aradaki güven seviyesini artırmaktır." diye konuştu.

Kosova'da Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının öncelik olduğunun altını çizen Vucic, sorunların çözümünde rasyonel bir tutumun sergilenmediğini savundu.

Vucic, Sırbistan'ın AB yoluna devam etmesi gerektiğine işaret ederek, bu sabah yapılan hükümet oturumunda Sırbistan ve halkını korumak için "taktik hamlelere" karar verdiklerini aktardı.

Gelecek günlerin zorlu geçeceğini ifade eden Vucic, "Her durumda Sırp halkını koruyacağız. Bir taraftan yaptırım durumu var ki yatırımların çekilmesinden daha kötü bir yaptırım olamaz. Diğer taraftan da Kosova'nın Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğini kabul etmek var. Açıkçası ben, eğer mümkünse anlaşma yolu için mücadele edeceğim." dedi.

Vucic, gelecek günlerde konuya ilişkin meclis gruplarıyla da görüşeceğini belirterek, "Nihai kararımı biliyorum ancak bu benim şahsi vereceğim bir karar değil. Sırbistan ve halkı karar vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Zaman kazanmak için gerekirse istifa etmeye de hazır olduğunu söyleyen Vucic, "Ben ülkemin askeriyim, Sırbistan için yaşıyorum." ifadesini kullandı.

KOSOVA-SIRBİSTAN GÖRÜŞMELERİ

AB, Kosova ile Sırbistan'ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda Fransız-Alman Planı olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "müzakereler için iyi bir temel" olarak nitelendirdiği planın, Sırbistan tarafından reddedildiğini bildirmişti.

AB yetkilileri, Fransız-Alman Planı müzakerelerinin ilkbahar aylarında tamamlanmasını umuyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Etiketler : Sırbistan Fransız-Alman Planı ABD ile AB AB Kosova
Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!
Bond'la aynı kapakta

Bond'la aynı kapakta
Burcu Biricik korkuttu

Burcu Biricik korkuttu
2023 model Arda Kural!

2023 model Arda Kural!
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var
Afra Saraçoğlu, Mertler'in arasını bozdu

Afra Saraçoğlu, Mertler'in arasını bozdu
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi

Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Şükriye Tutkun'dan milletvekili adaylığına yeşil ışık

Şükriye Tutkun'dan milletvekili adaylığına yeşil ışık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX