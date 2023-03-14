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14 Mart 2023 Salı 23:14:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 23:14:00

AB'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenler için üye ülkelere tavsiye!

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB sınırlarına yasa dışı şekilde giren ve bu şekilde kalmaya devam eden kişilerden sınır dışı edilenlerin sayısının artırılması için üye ülkelere tavsiye hazırladı.

Komisyonun tavsiyesi üye ülkelerce prensipte kabul edildi ancak tavsiye kararına resmi onay henüz verilmedi.

AB Komisyonunun tavsiyesini Komisyonun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda gazetecilere açıkladı.

Johansson, uluslararası koruma isteyen ancak AB içinde kalmaları uygun görülmeyen kişilerden geçen yıl yüzde 21'inin geldikleri ülkelere geri gönderildiğini söyledi.

AB üyesi ülkelerde 2022'de 340 bin kişi için geri gönderme kararı alındığını aktaran Johansson, bunlardan yüzde 60'ı için kaynak ülke makamlarıyla geri kabul edilmeleri konusunda temasa geçildiğini belirtti.

Johansson, "Sığınma başvuru hakkını korumak için uluslararası koruma altına alınmaya uygun görülmeyen kişilere uygun şekilde davrandığımızı göstermeliyiz. Göçe ihtiyacımız var. Ancak bu yasal ve düzenli bir şekilde olmalı." dedi.

AB Komisyonunun tavsiye kararında, geri dönüşleri hızlandırmak için bir AB üyesinde sığınma başvurusu reddedilen kişiyle ilgili kararın diğer AB ülkelerinde de tanınması isteniyor.

Ayrıca üyelerin geri dönüşler için AB sınır koruma ajansı Frontex ile daha fazla işbirliği yapması, geri gönderme kararlarının ortak bir sisteme işlenmesi, gönüllü geri dönüşlerin teşvik edilmesi için kaynak ülkelerde yeniden entegrasyon programları düzenlenmesi gibi unsunlar tavsiyede yer alıyor.

AB ülkeleri, 2015'teki göç krizinden bu yana göçmenlerin kabulü, üyeler arasında dayanışmanın nasıl olacağı ve yıllardır çalışmaları süren göç anlaşması konusunda uzlaşıya varamadı.

AB yönetimi, göçmenlerin sığınma hakkını kullanması gerektiğini savunuyor ancak başvurusu kabul edilmeyenlerin geldikleri ülkelere dönmelerinin teşvik edilmesi, geri dönüşlerin hızlandırılmasını için çalışıyor. Bu amaçla son yıllarda transit ve kaynak ülkelerle ortak çalışmak için görüşmeler yapılıyor.

Etiketler : ab avrupa göçmen sınır dışı

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