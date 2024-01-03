VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan ABD'ye gözdağı... "Zararına olacak"
İsrailli Bakandan Filistin zulmünü normalleştirme çabası
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Gazze'deki şehit sayısı 22 bini aştı
İHH 2023'te 864 su kuyusu açtı
İşgalci İsrail kana doymuyor... Masum sivilleri hedef aldılar
03 Ocak 2024 Çarşamba 13:25:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 13:25:00

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği dünyanın en büyük Rus elmas madenciliği şirketinin üst düzey yöneticisini yaptırım listesine ekledi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya merkezli dünyanın en büyük elmas madenciliği şirketi Alrosa'yı ve üst düzey yöneticisini yaptırım listesine ekledi.

AB Konseyi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerden sorumlu olduğu gerekçesiyle bir kişi ve kuruluşa karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Konsey'in açıklamasında Rus elmas madenciliği şirketi Alrosa ve CEO'su Pavel Alekseevich Marinychev'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Alrosa'nın Rus devletine ait olduğu, ülkedeki elmas üretiminin yüzde 90'ından fazlasını tek başına yaparak dünyanın en büyük elmas madenciliği şirketi konumunda bulunduğu ifade edilen açıklamada, şirketin hükümete önemli miktarda gelir sağladığı da anımsatıldı.

AB'nin aralık ayında kabul ettiği 12'nci yaptırım paketi çerçevesinde Rusya'dan elmas ithalatının yasaklandığı hatırlatılan açıklamada son kararla elmas ithalat yasağı çerçevesinin tamamlandığı kaydedildi.

Bu son uygulama ile birlikte AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi ve kuruluş sayısı 1950'ye ulaştı.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve listedekilere fon yasağını kapsıyor.

Etiketler : AB Rusya Elmas
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX