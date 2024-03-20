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AB'den Rus varlıkları açıklaması: Ukrayna'ya yardım için kullanalım
20 Mart 2024 Çarşamba 22:25:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 22:25:00

AB'den Rus varlıkları açıklaması: Ukrayna'ya yardım için kullanalım

Kaynak: DHA

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Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Konsey'ine el konulan Rus varlıklarının yüzde 90'ının Ukrayna'ya destek için kullanılması teklifini sunduğunu duyurdu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, yaptığı açıklamada, "Bugün Konsey'e, Rusya'nın el konulan varlıklarından elde edilecek gelirin, Ukrayna'yı mücadelesinde desteklemek üzere kullanılmasına yönelik teklifi sundum. Yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu, yüzde 10'u ise AB bütçesi aracılığıyla tahsis edilecektir. Konsey tarafından hızlı bir şekilde kabul edilmesini bekliyorum. Bu, AB'nin Ukrayna ve halkını destekleme konusundaki birlik ve kararlılığını gösterecektir" dedi.

"BU PARA İÇİN DAHA İYİ BİR KULLANIM YOLU YOK"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bahsi geçen teklife ilişkin açıklamasında, "Bir ay önce Avrupa Parlamentosu'na, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya askeri teçhizat satın almak için kullanabileceğimizi söyledim. Bu para için Ukrayna'yı ve tüm Avrupa'yı yaşamak için daha güvenli bir yer haline getirmekten daha iyi bir sembol ya da kullanım yoktur" ifadelerini kullandı.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA AB AVRUPA BİRLİĞİ
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