AB'den Rus varlıkları açıklaması: Ukrayna'ya yardım için kullanalım

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, yaptığı açıklamada, "Bugün Konsey'e, Rusya'nın el konulan varlıklarından elde edilecek gelirin, Ukrayna'yı mücadelesinde desteklemek üzere kullanılmasına yönelik teklifi sundum. Yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu, yüzde 10'u ise AB bütçesi aracılığıyla tahsis edilecektir. Konsey tarafından hızlı bir şekilde kabul edilmesini bekliyorum. Bu, AB'nin Ukrayna ve halkını destekleme konusundaki birlik ve kararlılığını gösterecektir" dedi.

"BU PARA İÇİN DAHA İYİ BİR KULLANIM YOLU YOK"



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bahsi geçen teklife ilişkin açıklamasında, "Bir ay önce Avrupa Parlamentosu'na, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya askeri teçhizat satın almak için kullanabileceğimizi söyledim. Bu para için Ukrayna'yı ve tüm Avrupa'yı yaşamak için daha güvenli bir yer haline getirmekten daha iyi bir sembol ya da kullanım yoktur" ifadelerini kullandı.