AB'den olağanüstü göç adımı... 2023'te toplantı yapılacak

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16 Aralık 2022 Cuma 07:33:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 07:33:00

AB liderleri, Şubat 2023'te olağanüstü göç zirvesinde bir araya gelecek

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği liderlerinin, 2023 yılının Şubat ayında olağanüstü göç zirvesinde bir araya geleceği açıklandı. AB Konseyi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu toplantıda artan düzensiz göç konusunun görüşüleceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin 2023'ün Şubat ayında düzensiz göçteki artışı ele almak için toplanacağını bildirdi.

Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yapılan senenin son AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Liderlerin, zirvenin gündeminde yer almadığı halde Batı Balkanlar güzergahında artan düzensiz göçe değindiklerini ifade eden Michel, 9-10 Şubat 2023'te konuyu detaylarıyla ele almak için bir araya gelme kararı aldıklarını söyledi.

Michel, Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesine değinerek, bunun "Bosna Hersek halkına güçlü bir sinyal olduğunu ancak aynı zamanda yetkililerden de reformlar konusunda adım beklediklerini gösterdiğini" belirtti.

Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen bölgesine 2023'te katılması konusunda umudunu dile getiren Michel, toplantıda bu konuda ilerleme kaydetmek için gerekli siyasi iradenin mevcut olduğunu hissettiğini vurguladı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Von der Leyen de toplantının ana gündem maddelerinden Ukrayna'ya değinerek, Ukrayna için 18 milyar avroluk yardım paketinin gecikmeyle de olsa onaylandığından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Avrupa Parlamentosu bağlantılı yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili soru üzerine von der Leyen, "Yolsuzluk, kovuşturulması gereken bir suçtur. Dosyayla ilgili sorumluluğu taşıyan Belçika makamlarına güvenimiz tamdır ama tabii bu tür yolsuzluklar, halkın kurumlara olan güvenini sarsıyor ve bu çok acı. Tekrar güveni kazanmak için çok çalışmalıyız." diye konuştu.

ZİRVENİN SONUÇ BİLDİRİSİNDEN

Zirve bitiminde kabul edilen bildiride, Ukrayna ile ilgili kısımda Rusya'nın savaş suçlarının soruşturulması için uluslararası camiaya çağrı yapıldı.

Güvenlik ve savunma bölümünde AB'nin kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk aldığı, bu alanda stratejik bir hareket tarzı izlediği ve özerk hareket etme kapasitesini artırmayı hedeflediği vurgulandı. Bunun için Avrupa savunma sektörünün endüstriyel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İran ile ilgili kısımda da protestolara yapılan müdahaleler ve infaz edilen ölüm cezaları bir kez daha kınandı.

Etiketler : Avrupa Birliği Ukrayna Rusya Von der Leyen
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