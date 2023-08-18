VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tatar'dan BM'ye ''Pile'' tepkisi: Türkiye ile istişare halindeyiz yolu tamamlayacağız
Bakan Tunç, Ordu'da esnaf ve bazı fabrikaları ziyaretlerinde bulundu
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
İYİ Partili vekilin 'sınır' provokasyonuna yalanlama: "Türkiye-İran sınırını geçmedi"
Japon basınından Türk İHA'ları analizi: Asimetrik savaşta en iyisi
18 Ağustos 2023 Cuma 18:27:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 18:27:00

AB'den Nijer'e uyarı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Nijer'de askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un gözaltı koşullarından kaynaklanan durumunun kötüleşmesinin ciddi sonuçları olacağını belirtti.

Bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, AB Konseyi Başkanı Michel, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'la telefon görüşmesi yaptı.

Bazum, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile hareket etme kararlılığını vurgularken, Michel de AB'nin ECOWAS'ın kararlarına tam desteğini yineledi.

Michel, AB'nin "darbeyi" kınadığını ve askeri yönetimi tanımayacağını bir kez daha ifade etti.

İkili, yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Bilgi veren yetkili, Bazum'un gözaltı koşullarının kötüye gitmesine değinen Michel'in, "Cumhurbaşkanı Bazum'un durumunun kötüleşmesinin ciddi sonuçları olacaktır." ifadesini kullandığını aktardı.

AB daha önce "gayrimeşru yetkililerle çalışmamak için" Nijer'deki tüm faaliyetlerini askıya almış ve ECOWAS'ın alacağı tüm kararları destekleyeceğini duyurmuştu.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor ancak Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.

Etiketler : AB NİJER DARBE AFRİKA
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Okuma buluşması

Okuma buluşması
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX