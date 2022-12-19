AB'den Meta'ya rekabet kurallarını ihlal suçlaması

AB Komisyonu, META'ya Facebook platformunda rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle resmi "itiraz beyanı" gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, Komisyonun Meta'nın Facebook'taki çevrim içi reklam pazarında rekabeti bozduğu ve AB anti tröst kurallarını ihlal ettiği görüşünde olduğu ifade edildi.

Facebook'un ürün alışveriş hizmeti Marketplace'te de rakiplerine adil olmayan ticari koşullar dayatmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, söz konusu uygulamaların kanıtlanması haline bunun, AB anlaşmalarının piyasa konumunun kötüye kullanılmasını yasaklayan maddesini ihlal olacağı ifade edildi.

AB, 2021 yılında sosyal medya platformu Facebook'un ürün alışveriş hizmeti Marketplace'e ve seri ilanlarına yönelik rekabet soruşturması başlatmıştı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir tutum içinde olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Şirketin, AB rekabet kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse, Komisyon Meta'ya küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verebilir.