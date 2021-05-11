AB'den Mescid-i Aksa ikiyüzlülüğü!

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ve Gazze'de sivilleri hedef alan saldırıları devam ediyor. Avrupa Birliği bu saldırıları görmemezlikten gelirken bugün açıklama yapan AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, İsrail'in hava saldırılarından bahsetmezken Gazze'den İsrail'e roket atılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.



AA'nın haberine göre Stano, günlük basın toplantısında, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze içinde ve çevresinde meydana gelen olayların AB ülkeleri için "derin endişe kaynağı" olduğunu söyledi.

Gazze'den roket fırlatılmasını kabul edilemez bulduklarını belirten Stano, AB'nin gerilimin düşürülmesi ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi için yaptığı çağrıları yineledi.

Stano, AB'nin iki devletli çözümü desteklediğini hatırlatarak, "Son şiddet olayları ve gerginlik, mevcut duruma barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunması için müzakereleri yeniden başlatmanın ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir." dedi.

Stano, ayrıca Doğu Kudüs'teki son olayların başlamasıyla AB'nin şiddet olaylarını durdurmak için diplomatik çabalarda bulunduğunu, sorunların çözümünün doğrudan müzakerelerle sağlanabileceğini dile getirdi.