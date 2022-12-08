VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin, çok kutuplu dünyaya geçiş için Orta Doğu'da stratejik ortaklıklar hedefliyor
İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi
Merkez Bankası rezervleri 125 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, bazı hükümlüler için af yasası imzaladı
Trakya'da marketlerde fahiş fiyat denetimi
Terörden arındırılan Gabar'dan petrol fışkırdı
"Türkiye önemli bir partner"
Hudut kartalları sınırda kuş uçurtmuyor! Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Hatay'da 4 adet el bombası ele geçirildi
Türkiye'den kardeş ülkeye gönderildi
Aliyev: Arnavutluk ile ilişkilerimiz güçleniyor ve yeni fırsatlar doğuyor
AB'den itiraf gibi açıklama: O yeteneklere sahip değiliz
"Gençliğin ve inovasyonun gücüyle Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıyacağız "
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas deplasmanında
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğa inanıyor
Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getirec...
Türkiye kasımda 354,9 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
AB içişleri bakanları Şengen genişlemesini görüşüyor
Almanya Anayasayı Koruma Başkanı Haldenwang: Darbeciler Alman demokrasisi için tehdit
Yazar Ayşe Şasa için anma toplantısı düzenlendi
Yalova'da zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi
Yunan casusun planı deşifre edildi
"Erken seçim" olacak mı?
08 Aralık 2022 Perşembe 14:23:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 14:23:00

AB'den itiraf gibi açıklama: O yeteneklere sahip değiliz

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kritik yeteneklere sahip olmadıklarını fark ettiklerini belirterek, "Kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz yeteneklere sahip değiliz." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip olmadığını belirterek savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Savunma Ajansının (EDA) yıllık konferansında konuşan Borrell, Ukrayna'daki savaşın AB için "acımasız bir uyanma alarmı" olduğunu belirtti.

Borrell, "Yıllarca savunmaya yetersiz düzeyde yatırım yaptığımız için askeri stoklarımızın hızla tükendiğini fark ettik. Ukrayna'ya sağladığımız yardımlar, stoklarımızın hızla tükenmesine neden oldu. Savunmak için kritik yeteneklere sahip olmadığımızı da fark ettik. Kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz yeteneklere sahip değiliz." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi, AB'nin üye ülkelerin stoklarını yenilemek için silah ve mühimmat üretimindeki artışı finanse etmeye hazır olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Artık yeni bir aşamaya giriyoruz. Savunma sanayisine ulaşıp ilgili firmalardan üretim kapasiteleri hakkında bilgi istiyoruz. Aylar önce aşılarda da aynısını yapmıştık. Şimdi sanayi kapasitesini soruyoruz. Savunma sektörüne ne kadar üretebileceğini soruyoruz. Çünkü savunma sanayisinin üretim kapasitesini artırmasına yardımcı olmamız gerekiyor."

EDA'nın yıllık raporunda, 2021'de ilk defa AB ülkelerinin savunma harcamalarının 200 milyar avroyu aştığı, üye ülkelerin ortak satın alma için yaptığı harcamaların yükseldiği ancak yine de hedefin çok altında kaldığı belirtilmişti.

Etiketler : Avrupa Birliği AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell EDA
Maden emekçilerini unutmadı

Maden emekçilerini unutmadı
Aşk dolu kutlama

Aşk dolu kutlama
Bella Hadid benzetmesi

Bella Hadid benzetmesi
Yönetmenliğe göz kırptı

Yönetmenliğe göz kırptı
Takipçilerini şaşırtan paylaşım

Takipçilerini şaşırtan paylaşım
Kadının gücü var

Kadının gücü var
58 yaşa ailece kutlama

58 yaşa ailece kutlama
Karan ile çocuk oldular

Karan ile çocuk oldular
İzel diyette

İzel diyette

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX