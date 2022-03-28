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28 Mart 2022 Pazartesi 23:47:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 23:47:00

AB'den İran nükleer müzakereleri açıklaması

Kaynak: AA

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Avrupa Birliğ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşma konusunda aylardır yürütülen müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasının "garanti" olmadığını söyledi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde milletvekillerinin dış politikada önceliklerle ilgili sorularını yanıtladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da aylardır sürdürülen İran nükleer anlaşması müzakereleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Borrell, iki hafta önce neredeyse anlaşmaya varıldığını ancak Rusya'nın petrol arzında artış olacağı, dolayısıyla petrol fiyatları düşeceği için engel çıkardığını ifade etti.

"RUSYA'NIN ARTIK SORUN OLMAKTAN ÇIKTIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

Nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planının koordinatörü olan Borrell, anlaşmanın önündeki Rusya engelinin aşıldığını ancak sonuca varmanın garanti olmadığını dile getirdi ve şöyle devam etti:

"İranlı bakan Moskova'yı ziyaret etti ve Rusya itirazını kaldırdı. Rusya artık sorun değil. Şu anda sorun bazı İran kurumlarının (İran Devrim Muhafızlarının) terör örgütü olarak nitelenip nitelenmeyeceği. Bunun nükleer anlaşmayla ilgisi bulunmuyor ama bahse konu anlaşmanın tali bir unsuru. Bunu henüz çözemedik. Ekibim bir çözüm bulmak için Tahran, Viyana ve Washington arasında mekik dokuyor. Bir anlaşmaya varılacağını garanti edemem. Sadece Rusya'nın artık sorun olmaktan çıktığını söyleyebilirim. Bu da önemli bir adım"

İRAN ABD'NİN "YABANCI TERÖR ÖRGÜTLERİ" LİSTESİNİ GÜNCELLEMESİNİ İSTİYOR

ABD, eski başkan Donald Trump döneminde Kapsamlı Ortak Eylem Planından ayrılmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump döneminde "yabancı terör örgütleri listesine" alınmıştı.

İran, Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılması için ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu ile İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Tahran'ın müzakerelerdeki ısrarı üzerine Washington yönetiminin Devrim Muhafızları Ordusunu listeden çıkarma konusunu değerlendirdiğine dair iddialar ABD medyasında yer bulmuştu.

Etiketler : Avrupa Parlamentosu Avusturya nükleer
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