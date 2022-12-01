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01 Aralık 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 18:00:00

AB'den İngiltere'ye "Kuzey İrlanda Protokolü" mesajı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin siyasi irade göstermesi halinde Kuzey İrlanda Protokolü anlaşmazlığında olumlu bir sonuca ulaşılabileceklerinden "çok emin" olduğunu belirtti.

İrlanda'nın başkenti Dublin'e resmi ziyarette bulanan Von der Leyen, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüştü.

Von der Leyen, ziyaret kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB ve İrlanda'nın Brexit konularında her zaman "çok yakın iş birliği" içinde olduğunu vurgulayan Von der Leyen, Brexit'in, İrlanda için ticari konularda çok fazla adaptasyon anlamına geldiğini ve İrlanda'nın bu süreci başarılı şekilde yürüttüğünü kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı, Birlik ile İngiltere arasında gerginliğe neden olan protokolle ilgili ayrıca, "İngiltere siyasi irade gösterirse, (protokolde) olumlu bir sonuca varabileceğimizden çok eminim." ifadesini kullandı.

TARTIŞMALI KUZEY İRLANDA PROTOKOLÜ

Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma Anlaşması) gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

İngiltere, ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini savunduğu protokolün geniş ölçüde değiştirilmesini istiyor. AB ise protokolün değiştirilmesine sıcak bakmıyor.

Etiketler : avrupa birliği ingiltere kuzey irlanda protokolü
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