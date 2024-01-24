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24 Ocak 2024 Çarşamba 16:58:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 16:58:00

AB'den ekonomik güvenliği artırma planı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), yabancı yatırımların daha sıkı incelenmesi, ihracat ve teknoloji çıkışına kontrol gibi Birlik ekonomik güvenliğini güçlendirmeye yönelik yeni plan hazırladı.

AB Komisyonu, artan jeopolitik gerilimler ve teknolojik değişimler karşısında AB'nin ekonomik güvenliğini güçlendirmek için hazırladığı stratejiyi içeren "Ekonomik Güvenlik Paketini" açıkladı.

Buna göre, AB'nin rekabet gücü teşvik edilirken risklere karşı koruma sağlanacak. AB ortak ekonomik güvenlik çıkarları geliştirilecek.

AB güvenliği ve kamu düzeninin daha da güçlendirilmesi için AB'ye yapılan yabancı yatırımlar daha iyi taranacak.

İhracat kontrolleri alanında daha fazla koordinasyon teşvik edilecek.

Hassas teknolojilerde dış ülkelerdeki yatırımlardan kaynaklanan olası riskleri belirlemek için üye ülkelere danışılacak.

Hem sivil hem de askeri olmak üzere çift kullanım potansiyeline sahip teknolojileri içeren çalışmaların daha iyi desteklenmesi sağlanacak.

Paket, AB'ye yapılan yabancı yatırım taramasını güçlendirecek bir yasa teklifi de içerdi. Bu çerçevede üye ülkelerin daha uyumlu ulusal kurallara sahip olduğu bir tarama mekanizması kurulacak.

AB ülkelerinin yabancı yatırımları taraması gereken sektörlerin kapsamı belirlenecek. AB üyesi olmayan bir ülkeden bireyler veya işletmeler tarafından kontrol edilen AB ülkelerindeki yatırımlar da tarama kapsamında olacak.

Söz konusu ekonomik güvenlik paketinin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı gerekiyor.

Etiketler : AB güvenliği yabancı yatırımlar ihracat kontrolü
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