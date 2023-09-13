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13 Eylül 2023 Çarşamba 14:49:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 14:49:00

AB'den Çin elektrikli otomobillerine soruşturma

Kaynak: AA

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Çin'den AB ülkelerine ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatıldığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda "Birliğin Durumu" başlıklı bir konuşma yaptı.

Avrupa sanayisinin ve teknoloji şirketlerinin rekabeti sevdiğini ifade eden von der Leyen, ancak bu rekabetin adil biçimde gerçekleşmesinin önemini vurguladı.

Von der Leyen, Avrupa şirketlerinin çoğu zaman bazı pazarlardan dışlandığını veya piyasa bozucu eylemlerle karşılaştığını, özellikle büyük kamu sübvansiyonlarından yararlanan rakiplerinin buralarda fiyatları kırdığını anlattı.

Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarının geçmişte Avrupa güneş enerjisi sektörünü olumsuz etkilediğini aktaran von der Leyen, Avrupa'da pek çok işletmenin, büyük oranda sübvansiyon sağlanan Çinli rakipler nedeniyle işlerini kaybettiğini ifade etti.

Von der Leyen, elektrikli araçların Avrupa için büyük potansiyele sahip, temiz ekonomi için çok önemli bir sektör olduğunu belirtti.

"Küresel pazarlar artık daha ucuz Çin elektrikli otomobilleriyle dolup taşıyor. Çin elektrikli otomobillerinin fiyatları devasa devlet sübvansiyonlarıyla yapay olarak düşük tutuluyor. Bu durum pazarımızın işleyişini bozuyor." diyen von der Leyen, bu durumu kabul etmediklerini vurguladı.

Von der Leyen, "Bugün Komisyon Çin'den gelen elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı bir soruşturma başlattı." dedi.

Avrupa'nın rekabete açık olduğunu yineleyen von der Leyen, burada haksız uygulamalara karşı kendilerini savunacaklarını belirtti.

AB elektrikli otomobil üreticileri uzun süredir Çin'den ithal edilen araçlara karşı soruşturma açılmasını talep ediyordu. Bu soruşturma sonucunda Çin'den sübvansiyon alan ve AB ülkelerine gönderilen elektrikli otomobillere ek gümrük tarifleri uygulanması söz konusu olabilir.

Son yıllarda AB ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyordu.

Etiketler : Avrupa Birliği Von der Leyen Çin
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