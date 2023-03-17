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17 Mart 2023 Cuma 00:06:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 00:06:00

ABD'den, YPG/PKK'ya helikopter eğitimi açıklaması

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Amerikan kuvvetlerinin Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/YPG'ye helikopter eğitimi verip vermediklerine ilişkin soruya "Bildiğim kadarıyla hayır." yanıtını verdi.

Irak'ın kuzeyinde PKK teröristlerini taşıyan bir helikopterin düşmesi üzerine, helikopterin örgütün eline nasıl geçtiği merak konusu olurken, gözler örgütün Suriye'deki koluna eğitim ve silah desteği veren ABD'ye çevrildi.

PKK'lıları taşıyan helikopterin düştüğünü hatırlatarak "Suriye'de SDG'ye helikopter pilotluğu eğitimi veriyor musunuz?" sorusuna Ryder, "Bildiğim kadarıyla hayır." yanıtını verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti:

"Kürdistan bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor."

Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Etiketler : Irak ABD Milli Savunma Bakanlığı MSB

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