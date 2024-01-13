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13 Ocak 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 08:30:00

ABD'den Yemen'deki Husilere yeni saldırı

Kaynak: AA

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Yemen'de gerilim tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Husilere yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

CNN'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Husiler tarafından kullanılan bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Husilere bağlı El-Mesira kanalının haberinde ise "ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana'ya bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildiği" bilgisi geçildi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları dün gece Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Etiketler : abd yemen husi saldırı
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