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ABD'den Wagner açıklaması: Derin endişe duyuyoruz
30 Haziran 2023 Cuma 19:48:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 19:48:00

ABD'den Wagner açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

Kaynak: AA

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ABD, özel güvenlik şirketi Wagner'in, Afrika'daki "istikrar bozucu faaliyetlerinden" derinden endişe duymaya devam ettiklerini belirterek, Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali'deki misyonunun geri çekilmesinin istenmesinde Wagner'in rolü olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in, Afrika'daki "istikrar bozucu faaliyetlerinden" derinden endişe duyduklarını aktaran Kirby, 2016'dan beri Wagner'in Orta Afrika Cumhuriyeti ve son dönemde de Mali'de etkinliğini artırdığını kaydetti.

Kirby, "Geçen hafta sonu yaşanan olaylara rağmen Wagner'in Afrika ülkelerini sömürme niyetinden vazgeçtiğine dair hiçbir emare yok." şeklinde konuştu.

Wagner'in 2021'den beri Mali'de faaliyet gösterdiğini ifade eden Kirby, darbeden sonra yönetime gelen geçiş hükümetinin Wagner'e 200 milyon dolardan fazla para ödediğini öne sürdü.

Kirby, Mali geçiş hükümetindeki yetkililerin, verilen bu paralara rağmen Wagner'in bu ülkede faaliyet göstermesinden bu yana terör ve şiddet içeren suçların arttığının farkında olduğunu belirtti.

John Kirby, bu kapsamda Mali ordusu ve Wagner'in, Moura köyünde 500'den fazla sivilin ölmesine neden olduğunu ortaya koyan BM raporuna işaret etti.

MINUSMA'NIN MALİ'DEN ÇEKİLMESİ

Diğer yandan Mali hükümetinin, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) derhal sonlandırılmasını talep etmesiyle ilgili ise Kirby, kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Wagner'in çıkarları için BM misyonunun Mali'den çekilmesinin istenmesi talebinde rolü olduğunu belirtti.

Kirby, Malili yetkililer ile Wagner'in bu karar kapsamında işbirliği yaptıklarını söyledi.

MINUSMA'nın ekonomik kalkınmayı kolaylaştırma ve Mali'nin demokrasiye geçişini ilerletmeye adanmış bir misyon olduğunu vurgulayan Kirby, MINUSMA'nın çekilmesi kararının Mali'nin ekonomisi ve demokratik geçiş sürecini kötü etkileyeceği ve ayrıca ülke içinde ve bölgede daha fazla istikrarsızlığa neden olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, ABD'nin Mali'ye en fazla insani yardım yapan ülke ve kalkınma ortağı olmaya devam ettiğini belirterek Wagner'i, bölgedeki ve dünya çapındaki istikrar bozucu faaliyetleri nedeniyle sorumlu tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

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