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24 Ocak 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 16:00:00

ABD'den vazgeçip, Türkiye ile hareket edecekler

Kaynak: Star.com.tr

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Birleşik Krallık'ın ABD'nin küçük ortağı rolünden çıkmaya hazırlandığını ifade eden Ukraynalı siyaset bilimci Bondarenko, İngiltere'nin Türkiye'nin de dahil olduğu yeni bir siyasi blok oluşturmayı planladığını iddia etti.

Ukraynalı siyaset bilimci Konstantin Bondarenko, Birleşik Krallık'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin küçük ortağı rolünden çıkmayı ve Avrupa'daki durumla kendi başına üstesinden gelmeyi planladığını iddia etti.

İngiliz krallığının eski Pax Americana (Amerikan Dünyası) örneğini takip ederek Pax Britannica'yı oluşturmak istediğini ifade eden Bondarenko, "Böylece İngiltere, Türkiye, Polonya, Ukrayna, Moldova ve gelecekte Baltık ülkelerinin katılmak isteyeceği yeni bir siyasi blok oluşturabilir" dedi.

Bondarenko, oluşumun başında İngiliz İstihbarat Örgütü MI6'nın yöneticiliğine getirilen Richard Moore'nun olduğunu ileri sürdü.

Etiketler : Bondarenko ABD TÜRKİYE
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