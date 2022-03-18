VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den ortalığı karıştıran iddia
Elleri hep üstümde
Sinemasız çocuk kalmayacak
Süt içerek soğuğa direnç kazanın
Böbrek yetmezliğinin sebebi şeker ve yüksek tansiyon
Fibromiyalji belirti göstermeden ilerleyebilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 18 Mart
Yanlış beslenme ruh sağlığını bozuyor
Çanakkale'de gurur günü!
ABD, Çin'i Rusya konusunda uyardı
Zelenski paralı askerleri uyardı
İstanbul'da kar kaç gün sürecek?
Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
TBMM Başkanı Şentop, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü
G7 ülkelerinden Rusya'ya çağrı
Ukrayna: Rus güçleri saldırı potansiyellerini kaybetti ve her yönde durduruldu
İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edildi
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Başkan Erdoğan, Romanyalı mevkidaşıyla görüştü
Çanakkale'de okullara 18 Mart Deniz Zaferi tatili
Güney Kore Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Ordu'da heyelan: Sitenin perde duvarı çöktü
Merkez Bankası rezervleri ile rezerv varlıklarını açıkladı
18 Mart 2022 Cuma 10:18:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 10:18:00

ABD'den ürküten iddia: Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir

Kaynak: Bloomberg

ABONE OL

Rusya-Ukrayna savaşının 23. gününde ABD, ortalığı karıştıran bir iddia ortaya attı. ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı, Putin'in nükleer silaha baş vurabileceğini öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı'nın değerlendirmesine göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzaması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin nükleer tehditlere başvurması olası...

Ukrayna'ya saldırısı sonrası Batı'nın yaptırımlarına rağmen geri adım atmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya meydan okumaya devam ediyor. ABD, Putin'in nükleer silaha baş vurabileceğini öne sürdü.

ABD basınının Pentagon'un Savunma İstihbarat Ajansı'na dayandırdığı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın savunma direncinin sürmesi ve bunun karşısında asker ve ekipman açısından zorluk yaşaması durumunda Batı'ya karşı nükleer tehditleri kullanabileceği analizi yer aldı.

Bloomberg'in haberine göre, 67 sayfalık değerlendirmede görüşlerine yer verilen Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier Ukrayna saldırısının Rusya'nın askeri gücünü azalttığını, bunun yanında ekonomik yaptırımların Rusya'yı uzun süren bir ekonomik bunalıma ve diplomatik izolasyona sürükleyebileceğine dikkat çekti.

Berrier savaşın ve sonuçlarının Rusya'yı kademeli şekilde zayıflatacağını, Rusya'nın Batı'ya mesaj vermek ve yurt içi ve yurt dışı kamuoyuna gücünü göstermek açısından nükleere başvurabileceğini belirtti.

Etiketler : abd rusya ukrayna
Ceceli ile telefonda düet

Ceceli ile telefonda düet
Eksi 5 derecede büyük ilgi

Eksi 5 derecede büyük ilgi
Zeynep'i beklerken

Zeynep'i beklerken
Bembeyaz buluşma

Bembeyaz buluşma
Hesabını kurtarmaya çalışıyor

Hesabını kurtarmaya çalışıyor
Kazak işi Türkiye'de rekor kırdı

Kazak işi Türkiye'de rekor kırdı
Ailecek tatil

Ailecek tatil
Eleştirenlerin psikolojik durumuna bakılmalı

Eleştirenlerin psikolojik durumuna bakılmalı
Bir süre kafamı dinleyeceğim

Bir süre kafamı dinleyeceğim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER