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10 Haziran 2023 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 21:00:00

ABD'den Ukrayna'ya 2,1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna ordusuna hava savunma ve mühimmat kabiliyetini artırmak için 2,1 milyar dolarlık yardım sağlayacaklarını bildirdi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya "tam desteğinin" bir parçası olan askeri yardım paketinin Ukrayna ordusunun yakın gelecekteki kabiliyetlerini geliştirmeyi ve uzun vadede topraklarını "Rus saldırganlığına" karşı korumaya yardımcı olmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, yardım paketindeki kabiliyetler şu şekilde sıralandı:

"Patriot hava savunma sistemleri için ilave mühimmat, HAWK hava savunma sistemleri ve füzeleri, 105 ve 203 mm top mermisi, Puma insansız hava sistemleri, lazer güdümlü roket sistem mühimmatı ve eğitim, bakım ile idame faaliyetleri için destek."

ABD'nin Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna ordusuna 2,1 milyar dolarlık yardım aktaracağı belirtilen açıklamada, ABD'nin ortaklarıyla beraber Ukrayna'ya kısa ve uzun vadeli desteklerinin süreceği vurgulandı.

ABD, İKİ YÖNTEMLE YARDIMDA BULUNUYOR

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından beri Ukrayna ordusuna Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi ve Başkanlık yetkisiyle Amerikan ordusunun envanterinden silah çekme olmak üzere iki yöntemle yardımda bulunuyor.

Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi yardımları, Kongre tarafından yıllık savunma bütçesi kapsamında Ukrayna ordusuna şart koşulan bir fonla ABD şirketlerinden silah ve mühimmat tedarik edilmesini kapsıyor.

Bu çerçevede yapılan yardım duyuruları Ukrayna'ya silah, mühimmat ve ekipman sağlamak için bir sözleşme sürecinin başlangıcını temsil ediyor.

Tedarik süreci uzun sürdüğü için ABD Başkanı Joe Biden, zaman zaman Amerikan ordusunun envanterinden silah çekilmesi için de Pentagon'a yetki veriyor.

Etiketler : pentagon ukrayna askeri yardım paketi
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