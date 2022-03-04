ABD'den Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken:

- Biz elimizden geleni yapıp Ukrayna halkına kendini savunacak imkanı tanıyoruz.

- NATO uçakları Rus uçaklarını vurursa eğer bu Rusya ile savaş demektir.



- Biden bu konuda çok net bir savaşa girme yolunu tercih etmeyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor

