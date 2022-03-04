04 Mart 2022 Cuma 22:39:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 22:41:00
ABD'den Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge' açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya ile bir savaş riski taşıması nedeniyle Ukrayna'da uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasının mümkün olmadığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken:
- Biz elimizden geleni yapıp Ukrayna halkına kendini savunacak imkanı tanıyoruz.
- NATO uçakları Rus uçaklarını vurursa eğer bu Rusya ile savaş demektir.
- Biden bu konuda çok net bir savaşa girme yolunu tercih etmeyeceğiz.
Ayrıntılar geliyor
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