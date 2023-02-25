VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'deki depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Arjantinliler için tören
YSK yerinde inceleme yapacak
Pentagon, Çin'in Ukrayna-Rusya savaşında taraf tutmasından endişe ediyor
Depremlerden etkilenen mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım
Depremlerde yaralanan 3 kişi İstanbul'a getirildi
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
G7 ülkeleri, Rusya'yı saldırganlığını durdurmaya ve Ukrayna topraklarından çekilmeye çağırdı
İngiltere'de 29 televizyon kanalında eş zamanlı deprem bölgesine yardım çağrısı yapılacak
Hatay'da depremde yıkılan Rende Sitesi'nin arsa sahibi tutuklandı
Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu
Depremde hasar gören taşınmaz kültür varlıklarına yapılan bağışlara vergi matrahı düzenlemesi
ABD, Ukrayna'yı desteklemek için 9,9 milyar dolarlık yardım açıkladı
Zelenskiy, Putin ile konuşacak bir şeyin olmadığını söyledi
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Yanık: Sisteme kayıtlı 1894 depremzede çocuğumuzun 1431'ini ailelerine teslim ettik
Depremzede çocuklar polis aracıyla gezdi
TFF'den erteleme karşılaşmaları hakkında açıklama
Kazı çalışması sırasında temeli hasar gören bina boşaltıldı
Bakanlık'tan 'sosyal yardım yönlendirmeleri'ne ilişkin uyarı
Öğretmenler maaşını, öğrenciler ise burslarını bağışladı
Mark Eliyahu, Türkiye'deki depremler nedeniyle sosyal medya paylaşımlarına ara verdiğini açıkladı
EYT yasası için gözler Meclis'te
AFAD: Depremlerde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
25 Şubat 2023 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 08:00:00

ABD'den Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon dolara kadar yardım desteği açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, yayımladığı başkanlık genelgesiyle, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında 50 milyon dolarlık yardım yapma yetkisi verdi.

Şubat 2023'te Türkiye ve Suriye'deki depremlerden kaynaklanan beklenmedik acil mülteci ve göç ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Biden, ABD Mülteci ve Göç Acil Yardım Fonu'ndan (ERMA), Göç ve Mülteci Yardım Yasası (MRAA) kapsamında 50 milyon dolara kadar yardım sağlanmasının ulusal çıkarlar için önemli olduğunu kaydetti.

Biden, yardımların, ev sahibi topluluklar dahil, depremlerden etkilenen mültecilere ve yerlerinden edilmiş kişilere yardım sağlamak için uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına yapılan katkılar ile Dışişleri Bakanlığına bağlı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu'nun idari giderlerinin ödenmesini kapsadığını belirtti.

Etiketler : abd joe biden yardım mülteci deprem türkiye suriye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX