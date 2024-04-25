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ABD'den Suriye'deki üslerine takviye
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25 Nisan 2024 Perşembe 18:55:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 18:55:00

ABD'den Suriye'deki üslerine takviye

Kaynak: AA

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ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı.

ABD güçlerine ait konvoy, dün gece saatlerinde Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

Aralarında ABD askerlerini taşıyan Bradley tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, ilk olarak Haseke'ye bağlı Rumeylan beldesindeki askeri üsse ulaştı.

Yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve mühimmat yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, daha sonra Haseke'nin kuzeybatısındaki Tel Beyder üssüne hareket etti.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Etiketler : abd suriye askeri takviye
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