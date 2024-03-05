ABD Ateşkes için uyardı: Biden'dan Gazze ve Ramazan çağrısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 151 gündür sürerken, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeni bir esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabalar devam ediyor.

"ACİL ATEŞKESE İHTİYACIMIZ VAR"

Biden, anlaşma konusunda İsrail'in işbirliği yaptığı belirterek, "Ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

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Masadaki anlaşmayı "rasyonel bir teklif" olarak nitelendiren Biden, İsraillilerin bunu kabul ettiğini belirterek, "Hamas'ın ne yapacağını görmek zorundayız" dedi.