"Ramazan ayına kadar bir anlaşma olmazsa özellikle Kudüs'te durumun 'çok, çok tehlikeli' olacağını" aktaran Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardımın girmesine izin vermemesi için "hiçbir mazeret" olmadığını da vurguladı.
ABD'den son dakika Kudüs uyarısı! Biden'dan Gazze ve Ramazan çağrısı
Kaynak: İHA
ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayına kadar İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısında bulunarak, "Bir anlaşma olmazsa İsrail'de ve özellikle Kudüs'te durumun "çok, çok tehlikeli" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 151 gündür sürerken, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeni bir esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabalar devam ediyor.
"ACİL ATEŞKESE İHTİYACIMIZ VAR"
Biden, anlaşma konusunda İsrail'in işbirliği yaptığı belirterek, "Ateşkese ihtiyacımız var" dedi.
'RAMAZAN AYINA KADAR ANLAŞMAZSA OLMAZDA KUDÜS'TE DURUM ÇOK TEHLİKELİ'
Masadaki anlaşmayı "rasyonel bir teklif" olarak nitelendiren Biden, İsraillilerin bunu kabul ettiğini belirterek, "Hamas'ın ne yapacağını görmek zorundayız" dedi.
- ABD Ateşkes için uyardı: Biden'dan Gazze ve Ramazan çağrısı
- Ukrayna, 65 milyon dolarlık Rus devriye gemisini vurdu
- Gazze'deki çocuklar arasında yetersiz beslenme artıyor!
- Rusya ile Çin, Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planlıyor
- Ürdün, "dost ülkelerle" Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdiğini duyurdu
- ABD'li hükümet yetkilileri: Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu pozitif gündem oluşturmak için bir fırsat