VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Su-57'nin ortağı S-70 İHA uydudan görüntülendi
Suriye'de petrol rafinerisinin vurulmasının perde arkası!
"Algı operasyonlarını boşa çıkarıyoruz"
Güzel bir sürprizdi
Gökçe'den ‘Biz böyle değildik'
3 milyonluk anlaşma
Aras çok yoruldu
Altın gelin Özge
Cildinin tüyolarını açıkladı
Toplantı yemeği
Baba-oğul şarkısı geliyor
HDP'li Beştaş'ın "önerge yalanı" ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan sinyali verdi! Bölgede teyakkuza geçildi
Hablemitoğlu suikastında tetikçi Mumcuoğlu'nun yalanı çürütüldü! 24 gün detayı
Pençe Kılıç fena korkuttu! Kara harekatını durdurun
Kılıç Harekatı ABD'yi karıştırdı
2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı
Merkez Bankası kararını verdi
Heyecanlandıran proje! 5 saatlik yol, 80 dakikaya düşecek
Türk SİHA'ları örnek oldu! Çin eski jetlerini SİHA yapıyor
Otomobil alacaklar dikkat! Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı
Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
Kentsel dönüşüm hayat kurtardı
EYT'de kapsam genişliyor...
24 Kasım 2022 Perşembe 12:08:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 12:08:00

Skandal bir açıklama daha! Pençe-Kılıç Harekatı ABD'yi karıştırdı: PKK/YPG'ye kalkan oldular!

Kaynak: AA

ABONE OL

Pençe-Kılıç Hava Harekatı, ABD'yi rahatsız etti. Yine bahaneler öne sürerek teröristleri korumaya çalıştılar. Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını "yerel ortak" olarak tanımlayan Pentagon Sözcüsü, Türkiye'nin yürüttüğü operasyonların Suriye'de ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ettiğini öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, Suriye'de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu" ifade etti.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını "yerel ortak" olarak tanımladı.

Ryder, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyonun DEAŞ'ı zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak için yıllardır sürdürdüğü ilerlemeyi tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye'de DEAŞ'ı yenmek ve on binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti." ifadesine yer verdi.

Ryder şöyle devam etti:

"Hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil can kaybını kınıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Sivillerin kasten hedef alındığı haberlerinden da endişe duyuyoruz. Gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunurken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkesi sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz."

PKK/YPG terör örgütünün, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırısının ardından Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlatmıştı.

Terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

ABD basınında, Türk savaş uçaklarının salı günü Haseke'nin kuzeyinde vurduğu bir terör örgütü PKK/YPG hedefinin, ABD askerlerinin konuşlu olduğu karargaha yakın bir yer olduğu iddia edilmişti.

Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı PKK/YPG terör örgütü Suriye
Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu

Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu
Kovid engeli

Kovid engeli
'Kuş Uçuşu'na erteleme

'Kuş Uçuşu'na erteleme
Erol Evgin hayranını kırmadı

Erol Evgin hayranını kırmadı
Hande Erçel, geçmişini sildirmiyor

Hande Erçel, geçmişini sildirmiyor
Esra Erol'un hafta sonu oğluyla İtalya kaçamağı

Esra Erol'un hafta sonu oğluyla İtalya kaçamağı
Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış

Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış
Kızlarının yanına koştu

Kızlarının yanına koştu
"Ayağım uğurludur"

"Ayağım uğurludur"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX