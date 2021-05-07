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07 Mayıs 2021 Cuma 07:39:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 07:39:00

ABD'den sıra dışı çıkış! Ucuz aşı için patent savaşı

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Ucuz ve yaygın aşı için ilk adım. ABD, ucuz ve yaygın aşı üretimi için fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasına yeşil ışık yaktı, Rusya lideri Putin'den destek açıklaması geldi. AB liderleri de konuyu Portekiz zirvesinde görüşme kararı aldı.

ABD, koronavirüs pandemisinin bir an önce sonlanması için Kovid-19 aşılarına fikri mülkiyet hakkı istisnası getirilmesini istedi. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Başkan Biden yönetiminin Kovid-19 aşılarının "fikri mülkiyet korumasından" feragat etmeyi desteklediğini, bu konuda Dünya Ticaret Örgütü'ndeki müzakerelere katılacaklarını belirtti. Dünya Ticaret Örgütü, bu hakların kaldırılması için teklif hazırlanmasını istiyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom ise ABD'nin açıklamasıyla ilgili "Bu muazzam ve cesur bir hareket" dedi.

100 ÜLKE DESTEKLİYOR

Akşam'ın haberine göre, AB ülkeleri liderleri, bugün ve yarın Portekiz'deki zirvede bu konuyu görüşecek. İtalya ve Rusya da fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklemeye hazır olduklarını açıkladı. Güney Afrika ve Hindistan'ın başını çektiği 100 ülke bu sayede yoksul ülkelerde aşılamanın hızlanacağını savunurken İngiltere ve büyük ilaç şirketleri karşı çıkıyor.

ERDOĞAN DA G20'YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Başkan Erdoğan, birkaç gün önce "Geliştirilen aşılar insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır. Bu çerçevede G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Üreteceğimiz aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız" demişti.

Etiketler : Ucuz aşı patent abd korona aşı
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