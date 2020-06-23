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23 Haziran 2020 Salı 20:11:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 20:11:00

ABD'den sınır dışı edilen 6 Guatemala vatandaşının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

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ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınır dışı ettiği 6 Guatemala vatandaşının virüs taşıdığının tespit edildiği bildirildi.

Guatemala Sağlık Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, salgın nedeniyle Guatemala'nın uçuşları durdurmasından yaklaşık bir ay sonra ilk uçuşun gerçekleştirildiği 9 Haziran'da ABD'den sınır dışı edilen en az 6 Guatemalalının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Kovid-19 ile mücadele için kurulan Devlet Başkanlığı Komisyonu Başkanı Dr. Edwin Asturias, yeni ortaya çıkan enfeksiyonlardan "kısmen" haberdar olduğunu ancak daha fazla test yapılacağını bildirdi.

Virüs kuluçka dönemindeyken yapılan testler dahil çeşitli faktörler nedeniyle, sınır dışı edilmiş enfekte kişilerin ülkeye girişinden "yüzde 100 kaçınılamayacağını" ifade eden Asturias, riski en aza indirgemek için aynı uçakta seyahat eden diğer sınır dışı edilmiş kişilerin, yalnızca test yaptırmakla kalmayıp, herhangi bir uçuşta seyahat etmemesinin istendiğini aktardı.

Bakanlıktan, sınır dışı edilen ve Kovid-19 taşıdığı tespit edilen kişiler hakkında artık bilgi paylaşımının planlanmadığı bildirildi.

Salgının başlamasından bu yana ABD hükümeti, 361'i çocuk 2 bin 359 Guatemala vatandaşını sınır dışı etti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Guatemala'da bugüne kadar 13 bin 769 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 547 kişi hayatını kaybetti.

- GUATEMALA, 13 MAYIS'TA UÇUŞLARI ASKIYA ALMIŞTI

Guatemala, 13 Mayıs'taki bir uçuşta yer alan 65 yolcunun neredeyse hepsinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından uçuşları askıya almıştı.

Guatemala'da Kovid-19 salgınının başladığı mart ortasından uçuşların askıya alındığı 13 Mayıs'a kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bin 160 kişi ABD'den bu ülkeye sınır dışı edilmişti.

Sınır dışı edilen Guatemalalılardan en az 186'sının, ABD'nin sağlıklı olduklarına dair güvence vermesinin ardından bile ülkeye geldikten sonra Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

- ABD'DEN GUATEMALA'YA SINIR DIŞI EDİLENLER İÇİN 9 HAZİRAN'DA UÇAK SEFERLERİ TEKRAR BAŞLAMIŞTI

ABD, Kovid-19 salgını nedeniyle Guatemala'nın uçuşları durdurmasından yaklaşık bir ay sonra, 9 Haziran'da, bu ülkeye sınır dışı edilenler için uçak seferlerine yeniden başlamıştı.

ABD'den sınır dışı edilen 40 yetişkin ile 10 çocuğu taşıyan ve Louisiana eyaletinin Alexandria şehrinden havalanan uçak, Guatemala'ya varmıştı

Ulusal Göç Enstitüsü Sözcüsü Alejandra Mena, 8 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkeye gönderilen söz konusu göçmenlerin ABD'den Kovid-19 taşımadıklarına dair sağlık raporu aldıklarını ancak bu kişilerin, Sağlık Bakanlığınca yeniden teste tabi tutulacaklarını bildirmişti.

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