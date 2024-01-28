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28 Ocak 2024 Pazar 16:54:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 16:54:00

ABD'den Rusya tehdidine karşı 'nükleer' hazırlığı

Kaynak: AA

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ABD, Rusya'dan gelebilecek saldırılara karşı yeni bir önlem daha aldı. İngiliz The Telegraph gazetesi, ABD'nin İngiltere'ye yeniden nükleer silah konuşlandırmayı planladığını yazdı.

Gazetenin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgelerine dayandırdığı haberde, ABD'nin Soğuk Savaş tehdidinin geçmesi nedeniyle 2008'de İngiltere'den çıkardığı nükleer başlıkların, ülkenin doğusundaki Suffolk'ta bulunan Lakenheath Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'ne yerleştirileceği öne sürüldü.

Haberde, üste yeni bir tesis için sözleşme yapılacağı ve yerleştirilmesi planlanan nükleer başlıkların Hiroşima'ya atılan atom bombasından üç kat daha güçlü olacağı belirtildi.

LAKENHEATH KRALİYET HAVA KUVVETLERİ ÜSSÜ'NDE HAZIRLIK

Yerleştirilmesi planlanan başlıkların yanı sıra, üste bulunacak askeri personele saldırıları önlemek için de yeni ekipmanlar sipariş edilecek.

Lakenheath'de hazırlıkların ilerlediği, silahlı birliklerin saldırılar, zorla giriş ve balistik tehdidinden ötürü korunması için geçen ay kulübelerin de sipariş edildiği ifade ediliyor.

Pentagon belgelerinde yer alan ifadelere göre, Amerikan kuvvetlerine ait yeni konut inşatlarına da haziranda başlanacak. Ayrıca Lakenheath üssüne B61-12 bombasının konuşlandırılması bekleniyor.

Bir Pentagon sözcüsü, ABD'nin, müttefiklerinde bulunan tesislerin rutin değişimlerini yaptığını ve bunları doğrulama politikası yürütmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin geçen yıl Lakenheath'teki personele yönelik 50 milyon dolarlık bütçe planını açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, bunu gerilimi tırmandırma adımı olarak kabul edeceklerini ve karşı adımlar atacaklarını söylemişti.

Etiketler : ABD-Rusya nükleer silah saldırı önlemi
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