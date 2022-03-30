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30 Mart 2022 Çarşamba 14:06:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 14:06:00

ABD'den Putin'e mesaj

Kaynak: NTV

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'da gerilimin düşürülmesi ve diplomasinin önem kazanması durumunda Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşebileceğini duyurdu.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'da gerilimin düşürülmesi ve diplomasinin önem kazanması durumunda Kremlin lideri Vladimir Putin ile görüşebileceğini söyledi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, başkent Washington'da gazetecilere verdiği brifingde Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Bedingfield, "Başkan Biden, Rusya'dan somut bir gerilim azalması ve diplomasiye net, gerçek bir bağlılık olması gerektiği konusunda çok net" derken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında bir görüşmenin ancak Ukrayna'da önemli bir gerilim azalmasından sonra mümkün olabileceğini söyledi.

"Başkan Biden ile Başkan Putin arasında bir görüşme için çok net olduğumuzu söylemek dışında önkoşullar koymayacağım" diyen İletişim Direktörü, "Joe Biden, Başkan Putin ile tekrar görüşmeye veya onunla konuşmaya istekli olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü Biden, Putin ile yeni bir kişisel görüşmenin mümkün olduğunu söylemiş, bu tür görüşmeler için beklentilerin gündemlerine bağlı olacağını da sözlerine eklemişti.

Etiketler : RUSYA PUTİN BİDEN ABD
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