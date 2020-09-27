ABD'den onay çıktı! Hollanda'ya Patriot satışı gerçekleşiyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Hükümeti'ne olası bir Yabancı Askeri Satışı onaylayan bir karar verdi.



Hollanda’nın söz konusu füze ve ekipmanlardan 34 adet satın almak istediği, anlaşmaya onarım ve lojistik destek unsurlarının da dahil edileceği aktarıldı. PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3, Missile Segment Enhancement) onarım ve destek hizmetlerini ve diğer yardımcı destekleri de içereceği belirtilirken programın 241 milyon Amerikan Doları olduğu açıklandı.

Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, önerilen bu satışın, Kuzey Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir güç olan NATO müttefikinin güvenliğini artırmaya yardımcı olarak ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Patriot satışının bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği de eklendi.

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