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ABD'den Moskova'daki vatandaşlarına uyarı: Kalabalık alanlardan uzak durun
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08 Mart 2024 Cuma 22:47:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 22:47:00

ABD'den Moskova'daki vatandaşlarına uyarı: Kalabalık alanlardan uzak durun

Kaynak: AA

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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, kentteki vatandaşlarına 48 saat boyunca başkentte toplanmamaları çağrısı yaptı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca Rusya'nın başkenti Moskova'daki kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunularak "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçilik, aşırılık yanlılarının konserler dahil Moskova'daki büyük toplantıları hedef almak için planları olduğuna dair haberleri izliyor ve ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca kalabalık toplantılardan kaçınmalarını tavsiye ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : abd moskova rusya
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