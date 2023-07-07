ABD'den misket bombası kararı: Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacağız

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'ya sahadaki ihtiyaçlarına göre askeri yardım yaptıklarını aktaran Sullivan, Ukrayna'nın, operasyonlarını sürdürebilmek için topçu silahlarına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sullivan, "Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacaklarını" belirterek Ukrayna'ya misket bombası verilecek olmasının gerekçelerinden bahsetti.

Rusya'nın savaşın başından beri Ukrayna'ya saldırmak için misket bombası kullandığını söyleyen Sullivan, Rusya'nın kullandığı misket bombalarının hata oranlarının yüzde 30-40'larda olduğunu öne sürdü. Sullivan, "Bu ortamda Ukrayna, kendi egemen bölgesini savunmak için misket bombası talep ediyor." dedi.

Sullivan, ABD'nin sağlayacağı misket bombalarının hata oranının yüzde 2,5'ten yüksek olmayacağını ifade etti.

Ukrayna ile bu konuda yakın koordinasyon halinde olduklarını kaydeden Sullivan, "Ukrayna, sivillere yönelik herhangi bir potansiyel zararı azaltmak için çatışma sonrası mayın temizleme çabalarını sürdürmeye kararlıdır ve bu, ABD'nin bu cephaneleri sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın gerekli olacaktır." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA GÜVENCE VERDİ"



Sullivan, misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını belirterek bu konudaki kararı bu nedenle ellerinden geldiğince ertelediklerini kaydetti.

Diğer yandan, Rusya'nın daha fazla Ukrayna topraklarını ele geçirme riskine de işaret eden Sullivan, Ukrayna'nın bu cephaneleri yabancı ülkelerin topraklarında değil, kendi topraklarını savunmak için kullanacağına dikkati çekti.

Sullivan, Ukrayna'nın misket bombalarını sivillere yönelik herhangi bir riski en aza indirmeyi amaçlayacak şekilde çok dikkatli bir şekilde kullanacağına dair yazılı güvenceler verdiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığının askeri yardım paketinin detaylarını duyuracağını kaydeden Sullivan, misket bombaları konusunda müttefiklerle yakın istişarelerde bulunduklarını aktardı.



Ukrayna'ya misket bombaları vermenin "kolay bir karar" olmadığını kaydeden Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin tavsiyesi ve müttefikler ile Kongre üyeleriyle istişare ederek bu konuda ilerleme kararı verdiğini ifade etti.

UKRAYNA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ KONUSU



Sullivan, gelecek haftaki Vilnius zirvesinde Ukrayna'nın NATO'ya üye olmayacağını belirterek Ukrayna'nın üyelikten önce atması gereken adımlar olduğunu kaydetti.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ



Sullivan ayrıca Vilnius zirvesinde ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin beklendiğini bildirdi.

MİSKET BOMBALARI



ABD'de Joe Biden yönetimi bir süredir Ukrayna'ya birçok ülke tarafından yasaklanan misket bombası desteği vermeyi değerlendiriyordu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, dün yaptığı basın toplantısında, Ukrayna'ya misket bombalarının hata oranı yüzde 2,35'ten az olan varyantlarının temin edilebileceğini söylemişti.

Savaş kalıntısı olarak da yıllarca tehdit olmayı sürdüren misket bombalarının kullanımı, stoklanması ve satışı 2008'de imzalanan sözleşmeyle yasaklanmıştı.

Misket bombalarına, hedefte ayrım gözetmeksizin kullanılması ve yüksek başarısızlık oranları nedeniyle sivil ölümlerine yol açtığı için karşı çıkılıyor.

Söz konusu sözleşmeye ABD, Ukrayna ve Rusya taraf değil.

Anlaşmaya taraf olan 123 ülkenin büyük çoğunluğu belirli bir süre zarfında sınırları içindeki misket bombalarını imha etmeyi taahhüt ederken, şimdiye kadar Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya bomba stoklarını imha etti.

