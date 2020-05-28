  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın: 15 Temmuz'u püskürtmüş bu millet var oldukça Türkiye'de bir darbe ihtimali söz konusu ...
Türkiye Güney Kore için lojistik merkez olabilir
28 Mayıs 2020 Perşembe 23:09:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 23:23:00

ABD'den Kuveyt'e 1,4 milyar dolarlık Patriot satışı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'e Patriot sistemlerinin tamir ve idamesi ile füze önleme mühimmatı tedariki için 1 milyar 425 milyon dolarlık askeri satışa onay verilmesine karar verdi.

ABD Savunma, Güvenlik, İşbirliği Ajansı, Kuveyt'e dış askeri satış kapsamında sağlanan ve değerleri 800 milyon, 425 milyon ve 200 milyon dolarlık üç satış paketine ilişkin açıklama yaptı.

Satışa ilişkin açıklamada, 800 milyon dolarlık pakette 84 adet İleri Kabiliyet Patriot (PAC-3) Füze Önleme Mühimmatı ve kapsülleri, 2 Füze Önleme Test Mühimmatı, 35 modernize edilmiş Patriot Modifikasyon Kiti ve Füze Fırlatma Rampası ile ilgili elemanlarının bulunduğu belirtildi.

200 milyon dolarlık satış paketinde ise Patriot GEM-T tipi füze ve füze parçalarının tamir hizmeti, gerekli test ve destek ekipmanı, teknik veriler ve personel eğitim dokümanlarının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, 425 milyon dolarlık satış paketinin de PAC-3 Alan Gözlemleme Programı, her ülkeye münhasır Patriot Füze Destek Merkezi ve ilgili ekipmanlarının yanı sıra Kuveyt Füze Montaj ve Demontaj Tesisi için teknik destek, tamir, bakım, idame ve ekipman hizmetlerini içerdiği kaydedildi.

Satışla ilgili tebligat Kongreye iletilirken, satışın gerçekleşmesi için Kongrenin 30 iş günü içinde itiraz etmemesi gerekiyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER