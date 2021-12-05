Putin'in elindeki koz!

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05 Aralık 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 10:30:00

ABD'den korkutan iddia! "Poseidon nükleer motorlu insansız denizaltı Putin'in elinde bir koz"

Kaynak: Sputnik

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ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesi, Rus yapımı Poseidon nükleer motorlu insansız denizaltısının Rusya Devlet Başkanı Putin'in elinde bir koz olduğunu yazdı.

ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesi, Rus yapımı Poseidon nükleer motorlu insansız denizaltısının Putin'in elinde bir koz olarak durduğunu yazdı.

ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesi, önümüzdeki stratejik istikrar görüşmelerinde, Rus yapımı Poseidon nükleer motorlu insansız denizaltıyı sınıflandırmanın çok zor olacağını yazdı.

ABD merkezli analiz sitesi 19FortyFive yazarı Brent Eastwood, "Bu tamamen yeni bir silah türü. Muhtemelen, Amerikan silah kontrol uzmanlarına rahat vermiyor" ifadelerini kullandı.

Eastwood'a göre Poseidon, halihazırda NATO'nun Doğu Avrupa'ya yerleştirdiği hava savunma sistemi bağlamında, ABD'ye karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde koz olacak.

Poseidon, nükleer motora sahip robotik denizaltı sistemi. İlk kez 2018'de, Putin tarafından Federal Konsey'de duyurulmuştu.

Sputnik'in haberine göre, Rus lider, bu araçların, donatılabileceği konvansiyonel ve nükleer mühimmatla, uçak gemileri, kıyı tahkimatı ve altyapı dahil çok farklı hedefleri vurabileceğini anlatmıştı.

Cenevre'de, temmuz sonunda, Rusya-ABD stratejik istikrar diyalogunun yeni turu başlamıştı. Moskova, görüşmelerde Poseidon'un müzakere edilebileceğini, ancak Rusya'da endişe kaynağı olan ABD silahlarının da masaya yatırılması gerektiğini açıklamıştı.

Etiketler : Moskova Poseidon Rusya-ABD stratejik istikrar
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