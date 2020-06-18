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18 Haziran 2020 Perşembe 19:19:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 19:19:00

ABD'den Kolombiyalı eski FARC liderleri hakkında bilgiye 10 milyon dolara kadar ödül

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ABD yönetimi, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin eski yöneticilerinden olan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Solarte ve Arango hakkında bilgi getiren kişilere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) eski yöneticilerinden olan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan "Jesus Santrich" lakaplı Seuxis Hernandez-Solarte ve "Ivan Marquez" lakaplı Luciano Marin Arango hakkında bilgi getiren kişilere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini belirtti.

Pompeo, "Her iki kişi de FARC'ın barış sürecini bırakan iki eski lideridir ve uyuşturucu kaçakçılığı eyleminde uzun bir geçmişe sahiptir." ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD'nin Kolombiya ile ortaklığına değer verdiğini vurgulayarak "Kolombiya'nın, Venezuela'da Nicolas Maduro rejiminin, Kolombiyalı yasa dışı silahlı gruplara destek sağladığı endişesini paylaşıyoruz." dedi.

FARC BAŞMÜZAKERECİSİ MARQUEZ SİLAHLANMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmayı bitiren barış anlaşması müzakerelerinde örgütün başmüzakereciliğini yapan Ivan Marquez ve örgütün diğer sembolik isimleri, ağustos sonunda yeniden silahlanma çağrısı yapmıştı.

Uzun süre ortalarda görünmeyen Marquez ve Hernan Dario Velasquez'in silahlanma çağrısında, uyuşturucu ticaretinden tutuklanan ve yüksek mahkemenin kararıyla serbest kaldıktan sonra kayıplara karışan Jesus Santrich de ortaya çıkmıştı.

Santrich, Kolombiya'da 2 yıl önce uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış, bir yıl tutuklu kaldığı sürenin sonunda özel mahkeme tarafından serbest bırakılmış fakat birkaç dakika içinde yeniden gözaltına alınmıştı.

Yargılama süreci, Kolombiya'daki devlet erkleri arasında bir restleşmeye dönen Santrich, son olarak yüksek mahkemenin kararıyla serbest kalmış, parlamentoda yemin ederek Temsilciler Meclisi üyeliğini elde etmişti.

Serbest bırakılması ve Kongreye girmesi büyük tartışmalara sebep olan Santrich, bir anda ortadan kaybolmuştu.

Ülkedeki çatışmaları büyük oranda bitiren barış anlaşması, Küba'da uzun süren müzakerelerin ardından Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 24 Kasım 2016'da eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

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