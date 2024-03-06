ABD'den Kızıldeniz'de yeni saldırılar!

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de 4 gemisavar füze, 3 İHA ve 3 insansız deniz aracının imha edildiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "5 Mart saat 15.00-17.00 saatleri arasında ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri Yemen'in İran destekli Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'deki USS Carney gemisine fırlatılan 1 gemisavar balistik füze ve 3 tek yönlü saldırı insansız hava sistemini düşürmüştür. Gemide herhangi bir hasar meydana gelmedi. Daha sonra saat 20.45-21.40 arasında CENTCOM kuvvetleri meşru müdafaa kapsamında 3 gemisavar füzesi ve 3 insansız deniz aracını imha etmiştir" denildi.