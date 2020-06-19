  • BIST
    113963
  • Dolar
    6,8591
  • Euro
    7,6910
  • Altın
    381,9030
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yurt dışındaki bir hastanede 'Made in Türkiye' yazısını görmek sizce de gurur verici değil mi?
Türkiye'yi üst sıralara taşıyacak yol haritası hazırlanıyor
SPK'dan 38 internet sitesi için erişim engeli!
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
3 tip yeni üniversite modeli geliyor
Ehliyetler çipli kimlik kartının içine girecek!
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi
İstanbul'da maske takmayanlara verilen ceza mektarı değişti. Maske takmama cezası ne kadar?
Dünya yeni keşfetti biz ilk günden beri kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesinden flaş korona uyarısı: Böyle sürerse son bahar kabus olur
Teröristler cehennemi yaşıyor: Yeni Kandil'i ateş bastı
Türkiye'den sert tepki: Irak'ın PKK ile mücadelemizde ülkemizle işbirliği içinde hareket etmesini be ...
Türkiye ve Libya anlaştı: 5 alanda işbirliği!
Japonya maliyeti nedeniyle almaktan vazgeçmişti! ABD geri adım attı
İstanbul'da yeni maske kararı! Cezası belli oldu
PKK'lı teröristler köşeye sıkıştı! Operasyon başladı
Darbeci Hafter'i gözden çıkardılar! BAE'den dikkat çeken çıkış
Fransa kaybetti, çıldırdı: Türkiye'ye iftirasını NATO'ya taşıdı, cevabını aldı!
Pençe-Kaplan Harekatı'nın şifresi: Gir-vur-temizle-kal
Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı
Devlet Arşivleri Başkanlığına 45 sürekli işçi alınacak
Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu
MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik
19 Haziran 2020 Cuma 10:04:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 10:04:00

ABD'den Japonya'nın askıya alınacağını duyurduğu savunma projesi ile ilgili açıklama

ABONE OL

Japonya'nın ABD yapımı Aegis Ashore füze savunma sistemini ülkeye konuşlandırma planını askıya alma kararı ile ilgili konuşan ABD Hint-Pasifik güvenlik işlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili David Helvey, Japon hükümetinin uygun maliyetli bir alternatif belirlemek için programın bazı teknik yönlerini gözden geçirdiğini belirterek, görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Japonya’nın Kuzey Kore’nin nükleer füze tehdidine karşı ülkeye konuşlandıracağı ABD üretimi Aegis Ashore füze sisteminin kurulum sürecini askıya alacağını açıklamasının ardından ABD kanadından konuyla ilgili açıklama geldi. ABD’nin Hint-Pasifik güvenlik işlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili David Helvey, Washington’un Tokyo’nun Aegis Ashore füze savunma sisteminin planlanan kurulumundan vazgeçmediğini anladığını ifade etti. Japon hükümetinin uygun maliyetli bir alternatif belirlemek için programın bazı teknik yönlerini gözden geçirdiğini belirten Helvey, sürece ilişkin mutabakat sağlamak üzere iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Helvey, söz konusu savunma sisteminin ABD-Japonya ilişkilerine ve Japonya’nın güvenliğine birçok avantaj sağlayacağını söyledi.

Japonya’dan sürpriz karar

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, bu hafta başında daha önce Kuzey Kore’nin nükleer füze tehdidine karşı ülkeye konuşlandırılacağı duyurulan ABD üretimi Aegis Ashore füze sisteminin kurulum sürecinin askıya alınacağını açıklamış, kararın gerekçesi olarak ise finansal ve teknik zorlukları göstermişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER