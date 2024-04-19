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ABD'den İsrail'e yeni "askeri destek" hamlesi!
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19 Nisan 2024 Cuma 22:11:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 22:11:00

ABD'den İsrail'e yeni "askeri destek" hamlesi!

Kaynak: AA

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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail'e verdiği koşulsuz destekten dolayı eleştirilen Joe Biden yönetiminin, bu ülkeye yaklaşık 1,3 milyar dolarlık yeni bir silah satışına hazırlandığını iddia etti.

WSJ'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington'ın İsrail'e verdiği askeri desteği kesintisiz şekilde sürdürdüğüne vurgu yapıldı.

Haberde, Biden yönetiminin, toplam değeri 1,3 milyar doları bulan ve içinde tank mühimmatları, askeri araçlar ve havan toplarını barındıran yeni bir silah satışı paketine onay vermeye hazırlandığı aktarıldı.

Söz konusu satışın gerçekleşmesi halinde satışın 7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e verilen en büyük askeri desteklerden biri olarak kayıtlara geçeceği vurgulanan haberde, bunun ABD Kongresinde süreci devam eden 26 milyar dolarlık İsrail'e destek paketinin dışında olduğu bildirildi.

Haberde, söz konusu satışların, 700 milyon dolarlık 120 milimetre tank mühimmatı, 500 milyon dolarlık taktik araç ve yaklaşık 100 milyon dolarlık 120 milimetre havan topunu barındıracağı ifade edildi.

İlgili silahların üretimlerinin tamamlanıp İsrail'e teslim edilmesinin aylar alabileceği kaydedilen haberde, Biden yönetiminin silah satışına onay sürecini en hızlı şekilde işlettiğine dikkati çekildi.

- KONGRE'DE İSRAİL'E DESTEK PAKETİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna ve İsrail'e ayrı ayrı yardım yapılmasını öngören birbirinden bağımsız tasarılar hazırladıklarını duyururken, ABD Başkanı Joe Biden'dan dün tasarılara destek gelmişti.

Johnson, biri İsrail, diğeri Ukrayna ve diğeri de Tayvan'la ilgili yardımları içeren 3 ayrı tasarıyla ilgili detayları dün kamuoyu ile paylaşmıştı. Buna göre, İsrail'e 26 milyar dolarlık yeni bir destek paketi öngörülmüştü.

Tasarıların cumartesi günü Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesi ve kabul edilmesi durumunda Senato'ya gönderilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Biden, söz konusu tasarıları gelir gelmez imzalayacağını açıklamıştı.

Etiketler : Israil silah satışı Joe Biden yönetimi WSJ eleştirisi
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