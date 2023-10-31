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31 Ekim 2023 Salı 08:20:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 08:20:00

ABD'den İsrail vahşetine destek! Ateşkese karşı çıktılar

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de şimdi yapılacak bir ateşkesin doğru cevap olduğuna inanmadıklarını belirterek bunun Hamas'a fayda sağlayacaklarını ifade etti.

Beyaz Saray, "abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının durmasının doğru cevap olmayacağı, bunun şu an Hamas'a fayda sağlayacağı" görüşünü paylaştı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AA'nın haberine göre; Kirby, Gazze'de sivillere yönelik insani bir ateşkes fikrine ilişkin, "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru cevap olduğuna inanmıyoruz. Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Stratejik İletişim Koordinatörü, ABD'nin, ateşkes yerine Gazze'de şiddetten kaçmak isteyen sivillerin tahliyesine ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını kolaylaştırmaya yönelik "geçici insani duraklamalara" sıcak baktığını kaydetti.

YAŞANANLARI KINAMAYAN RUSYA'YA TEPKİ

"Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanında İsrailli vatandaşlara yönelik saldırı girişiminin Rusya tarafından kınanmamasına" tepki gösteren Kirby, "Sanırım hepiniz dün Rusya Dağıstan'da neler olduğunu gördünüz. Bu ancak nefretin, bağnazlığın, korkutmanın tüyler ürpertici bir gösterisi olarak tanımlanabilecek bir şey." dedi.

Konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bununla ilgili bir toplantı yapmaya karar verdiğini işittiğini belirten Kirby, "Ama bunun dışında Kremlin'den cırcır böceği sesleri duyduk." diye konuştu.

John Kirby, "Hiçbir kınama yok. Nefret ayrımcılığının ve taassubun durdurulması çağrısı yok, hiçbir şey yok. Ve bence bu çok şey anlatıyor." değerlendirmesini yaptı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'na önceki gün İsrail'den bir uçak gelmesi yüzlerce kişi tarafından protesto edilmiş, Filistin bayrakları taşıyan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Etiketler : spot beyaz saray ulusal güvenlik
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