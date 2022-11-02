VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Osmaniye'de Kökünü Kurutma Operasyonu
Anayasa teklifinde sona gelindi
İran, Azerbaycan'da kurmuş! Hepsi ifşa oldu
ABD'den sert tepki: Gerekirse cevap veririz
Türkiye'nin desteği ile sürüyor
Parmak bebek yaşama tutundu
Bebeklerde antibiyotik tehlikesi BEBEKLERDE ANTİBİYOTİK TEHLİKESİ
Sessiz iyilik, iyiliğin en kaliteli olanıdır
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 02 Kasım
Organ bağışını önleyen yanlış bilgiler
Çocuğa ses hijyeni öğretilmeli ÇOCUĞA SES HİJYENİ ÖĞRETİLMELİ
Sahil Güvenlik'ten "Türk botlarının Yunan kara sularına girdiği" iddialarına yanıt
ABD: Tahıl anlaşmasında Türklere güvenimiz sonsuz
Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Miçotakis: Bu yaz Rus turistler, Türkiye'yi tercih etti
ABD'den İran'a açık tehdit: Harekete geçmekten çekinmeyeceğiz
Zelenskiy, Avrupa'ya elektrik ihracatını askıya aldıklarını duyurdu
Emine Erdoğan ABD ve Meksika büyükelçilerinin eşleriyle görüştü
Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Gemiler yollarına devam ediyor
Bakan Nebati: Önümüzdeki yıl enflasyon düşecek
MEB, 321 öğrenciyi lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderecek
Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
Twitter'da "mavi tik" ücreti belli oldu
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı
02 Kasım 2022 Çarşamba 08:02:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 08:02:00

ABD'den İran'a açık tehdit: Harekete geçmekten çekinmeyeceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

'İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişeliyiz.' diyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 'Bölgedeki çıkarlarımızı ve ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz' dedi.

Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Irak'a saldırı hazırlığında olabileceği istihbaratı nedeniyle Suudi Arabistan ve ABD'nin alarm durumuna geçtiğini yazdı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan ABD'li ve Suudi yetkililer, İran'ın, dikkati ülke içindeki protestolardan başka bir yere çekmek için Suudi Arabistan ve Irak'ın Erbil kentindeki bazı hedeflere yakın zamanda saldırı düzenleyebileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın bu istihbaratı ABD'li yetkililerle paylaştığına işaret edilen haberde, söz konusu iki ülke ve başka bazı ülkelerin ordularını teyakkuza geçirdiği bilgisi verildi.

- ABD'DEN "HAREKETE GEÇMEKTEN TEREDDÜT ETMEYİZ" MESAJI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İran'ın tehdidinin görünümünden dolayı endişeliyiz. Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları üzerinden sürekli temas halindeyiz. Çıkarlarımızı ve bölgedeki ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyiz."

JOHN KİRBY: GEREKİRSE CEVAP VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD'nin İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse cevap vermekten çekinmeyeceğini söyledi.

Wall Street Journal gazetesinin Suudi Arabistan'ın ABD'yi İran'ın muhtemel bir saldırısı konusunda uyardığı yönündeki haberinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse cevap vermekten çekinmeyeceğini belirterek, "Tehdit tablosundan endişe duyuyoruz ve Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları aracılığıyla sürekli temas halindeyiz. Bölgedeki çıkarlarımızı ve ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" dedi.

Etiketler : Suudi Arabistan IRAK ABD John Kirby
‘Biz eski arkadaşız'

‘Biz eski arkadaşız'
‘Çok geç ünlü oldum'

‘Çok geç ünlü oldum'
KUVEYTLİ ŞARKICI HADİSESİ

KUVEYTLİ ŞARKICI HADİSESİ
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Yeniden bir arada

Yeniden bir arada
Gençler için sahnede

Gençler için sahnede
‘Yol arkadaşım'

‘Yol arkadaşım'
Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı

Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı
Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz

Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX